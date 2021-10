La “tempesta perfetta” di Trieste, dai cortei No vax al rischio zona gialla

Da capitale dei no green pass a città più a rischio sul fronte del contagio. Con un’incidenza provinciale a 231,4 – la più alta d’Italia, segue la provincia di Vibo Valentia ma con un dato molto inferiore e pari a 131.2 – e gli ospedali in grossa difficoltà, è sempre più seria la situazione a Trieste. Dai numeri, e dalle dinamiche di diffusione del virus, non si scappa. Un consistente aumento dei casi di Covid si registra nella regione, ma soprattutto nella città, capofila delle proteste no vax. Il territorio partiva già con una marcia in meno, perché si registrava già prima della ripresa della curva un tasso di vaccinati inferiore rispetto ad altre realtà. I cortei, con tante persone senza mascherina, hanno fatto il resto.

Il prefetto

I medici locali fanno notare come l’impennata della curva si sia verificata proprio in seguito ai presidi, ai sit in e alle manifestazioni varie dei soggetti contrari alla certificazione verde. “Il rischio zona gialla è alle porte e sarà questo il vero limite alla libertà di espressione. Se si continua così, allora le manifestazioni si dovranno organizzare in altro modo”, ha detto il prefetto Valerio Valenti, in una conferenza stampa di commiato prima del trasferimento a Firenze. “Tuttavia la libertà di manifestare – ha concluso – va preservata”.

Numeri alti

I numeri iniziano a fare paura, soprattutto negli ospedali. “Siamo passati da uno -due percorsi di casi sospetti Covid a tre-quattro ricoveri giornalieri. Negli ultimi tre giorni, anzi, siamo arrivati a quattro-cinque sulle 24 ore. Un incremento che abbiamo il forte sospetto dipenda dai cortei delle scorse settimane”, ha spiegato Franco Cominotto, dirigente del pronto soccorso gli ospedali riuniti di Trieste. “Oggi in Regione abbiamo 73 ricoverati, non accadeva dal 15 maggio”, ha detto invece all’Agi Fabio Barbone, capo della task force regionale. Le cifre dei bollettini continuano a salire: oggi nella regione- che conta circa 1.200.000 abitanti sono stati rilevati complessivamente 267 nuovi contagi. La maggior parte deriva da tampone molecolare, con un tasso di positività che supera il 4%. È stato registrato anche il decesso di una donna anziana. Per avere un termine di paragone, basta pensare che in Lombardia, dove gli abitanti sono circa 10milioni, i positivi oggi sono 510, con un tasso di positività allo 0,5%.

Trieste focolaio

Nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia – che ha circa 200mila abitanti – in questo momento ci sono 800 positivi con una prevalenza del 4.0, e 444 persone in quarantena. Nella cartina della protezione civile il suo territorio appare in blu intenso, il più scuro nella scala cromatica della regione, proprio a indicare una situazione molto più seria rispetto a quella di altri comuni. Tra i portuali, pionieri della protesta contro il green pass, i positivi sono 46. Lo ha confermato ieri Fabio Barbone, l’epidemiologo che guida la task force anti Covid in Fvg. Si tratta dei manifestanti che per giorni sono scesi in piazza “senza mascherina, trascorrendo molto tempo assieme, gomito a gomito – spiega – a contatto anche con gente da fuori, in un periodo in cui il virus già a fine agosto aveva iniziato a circolare di più rispetto a fine giugno e luglio. Se c’era anche qualcuno asintomatico, il virus si è diffuso più facilmente”, spiega l’esperto. Pochi vaccini, tanti assembramenti, un certo scetticismo, da parte di alcuni soggetti, nei confronti della pandemia: sono gli ingredienti del cocktail che sta portando Trieste, e tutta la regione, a un passo dal ripiombare nell’incubo. Per usare le parole dell’epidemiologo Barbone: ”È la tempesta perfetta”.