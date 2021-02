La via ecosostenibile

L’Amministrazione, sin dalla presentazione in Consiglio Comunale

dell’adozione del Piano degli Interventi e dell’approvazione del Regolamento Edilizio, ha dichiarato la propria disponibilità ad apportare le modifiche che possano migliorarne l’applicazione e, come aveva preannunciato, la maggioranza porterà nel prossimo consiglio comunale le modifiche che possono semplificarne e migliorarne l’applicazione. La direzione presa da questa Amministrazione Comunale è molto chiara, prosegue nella via del rispetto dell’ambiente e del territorio, della valorizzazione dell’agricoltura, del turismo e cultura, del patrimonio artistico e botanico.

Il vice sindaco

Il vice sindaco e assessore all’urbanistica Gianni Carrer ha precisato: L’edilizia esistente sarà tutelata e, dove possibile, messa nelle condizioni di migliorarne la qualità. Anche i progetti presentati prima del PI e del Regolamento saranno istruiti con normative precedenti, salvo casi ben specifici”. Carrer ha proseguito: “Un chiarimento anche sui tempi di attesa. Deve essere chiaro che la quasi totalità delle pratiche in arretrato si riferiscono a progetti protocollati nel 2019, alla vigilia della scadenza del Piano Casa che concedeva benefici ben maggiori rispetto alla successiva normativa regionale. Evase queste pratiche, molte delle quali necessitano di sostanziose integrazioni, i tempi di attesa saranno più che accettabili”.

Codognotto

Anche il sindaco Pasqualino Codognotto è intervenuto: “Malgrado il periodo di pandemia che ha bloccato le nuove assunzioni, siamo riusciti a mettere in atto tutti i meccanismi di supporto all’attività del settore edilizia, anche con incarichi esterni nei termini consentiti dalla Legge. Già lo scorso anno abbiamo ampliato le aree che potranno beneficiare della normativa sul bonus facciate ed è prevista una nuova e più ampia revisione. Così come le imprese private, anche il pubblico ha dovuto affrontare le grandi limitazioni poste dalla pandemia. Tutto il personale del Comune, incluse le nuove assunzioni, si è reso disponibile e responsabile a fornire il massimo sforzo per affrontare una situazione di grande emergenza di risorse. A loro va il nostro ringraziamento”.