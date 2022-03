La videochiamata tra Zelesky ed Elon Musk

Chiunque abbia visto il film “Don’t look up” sa che al giorno d’oggi i grandi magnati che controllano enormi multinazionali hanno spesso più potere di molti capi di Stato. Anche perché il fatturato di giganti dell’high tech come Apple o Google supera di gran lunga il Prodotto interno lordo di molti Paesi nel mondo. Lo sa anche Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che in questi giorni, oltre a rimanere in contatto con il presidente americano Biden o con il premier israeliano Bennett, ha dedicato una parte del suo tempo a Elon Musk. Il palcoscenico di questa conversazione non potevano che essere la rete ed i social naturalmente. Il presidente, che ha dimostrato di saper usare molto bene questa forma di comunicazione, ha postato una parte di questa conversazione sul suo profilo Instagram in cui invita Musk ad andare in Ucraina una volta finita la guerra.

Il colloquio con Musk







Nei giorni scorsi Elon Musk ha spedito e messo a disposizione del governo ucraino le attrezzature per utilizzare la sua rete satellitare StarLink per l’accesso a internet a banda larga da ovunque. Zelensky ha postato su Tweet i suoi ringraziamenti a Musk che però ha subito dopo tenuto a sottolineare di usare le attrezzature con prudenza in quanto le parabole usate per comunicare con i satelliti sono facilmente individuabili e tracciabili dall’esercito russo e divenire quindi facili bersagli.