L’addio a Berlusconi

L’addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato nel Duomo di Milano gremito di politici e personaggi del mondo della tv e del calcio. In lacrime la compagna Marta Fascina, fianco a fianco con i figli. In seconda fila l’ex moglie Veronica Lario. Presenti il capo dello Stato, Sergio Mattarella, la premier, Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera e tutti i ministri. ‘Berlusconi è stato un uomo di vita, amore e gioia. È un uomo e ora incontra Dio’, ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Come allo stadio

All’uscita del feretro, applausi e cori da stadio della folla presente in piazza. Il feretro è poi tornato a Villa San Martino. Tra govedì e venerdì sarà cremato a Valenza.

L’omelia

“Silvio Berlusconi è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini nell’omelia pronunciata in Duomo in occasione dei funerali di Stato. La benedizione eucaristica impartita da monsignor Mario Delpini ha concluso la Messa funebre. Prima della benedizione, Delpini ha porto le condoglianze alla famiglia anche da parte del presidente della Cei, il Cardinale Zuppi. Dopo la benedizione, Delpini ha salutato tutte le Alte Cariche dello Stato e le Autorità nella prima fila e i familiari di Berlusconi.

I figli e Marta Fascina

Subito dopo l’arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso in piazza del Duomo i figli di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi e la compagna Marta Fascina che si sono messi accanto al feretro che sta facendo il suo ingresso in chiesa.

Il saluto della Meloni

“Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, poco dopo i funerali di Stato del fondatore di Forza Italia. “Ti renderemo orgoglioso”, si legge in un video che accompagna il post, in cui si ripercorrono alcuni momenti della vita del Cavaliere, dal discorso della sua discesa in campo, che si conclude con l’immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI: “Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l’obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l’Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso”.

Assente la prima moglie

Non ha partecipato ai funerali Carla Dall’Oglio, prima moglie di Berlusconi e madre di Marina e Pier Silvio. Dall’Oglio era nella lista degli ingressi ma non è venuta. Ieri comunque ha fatto pubblicare un necrologio per dire addio a “un grande uomo e uno straordinario padre”.

Funerali di Stato e lutto, le liti da Padova a Trieste Fedriga: «È una barbarie»

Da Padova a Trieste, la polemica sul lutto nazionale ieri ha continuato a scuotere il Nordest, proprio nel giorno dei funerali di Stato. Già alla vigilia avevano acceso il dibattito le parole di quanti, dal senatore Andrea Crisanti all’eurodeputata Alessandra Moretti, avevano criticato gli omaggi istituzionali a Silvio Berlusconi. In occasione delle esequie, lo scontro è arrivato fin dentro i palazzi della politica.

In Veneto ecco cosa è accaduto mentre Zaia era a Milano

È accaduto in particolare a Padova, dove si è riunito il Consiglio comunale. Una convocazione bollata come «un grave scivolone» da Roberto Moneta, capogruppo di Forza Italia, che per questo se n’è andato. Ma la bufera era appena cominciata. Durante il minuto di silenzio in ricordo di Berlusconi, chiesto da Lega e Fratelli d’Italia, alcuni esponenti del centrosinistra hanno manifestato la loro contrarietà: Marta Nalin e Chiara Gallani (Coalizione Civica) sono uscite dall’aula, Caterina Coppo e Alessandro Tognon ( Partito Democratico) sono rimasti seduti, mentre tutti gli altri erano in piedi in segno di raccoglimento. Condoglianze ai familiari ea Fi sono state formulate dal leader dem Gianni Berno. «Esprimiamo altresì ha però aggiunto serie perplessità sull’agiografia in corso e sulla scelta del governo del lutto nazionale».

Fvg

Le critiche di questi giorni all’ex premier hanno indignato Massimiliano Fedriga (Lega). Arrivando in piazza Duomo a Milano, il presidente del Friuli Venezia Giulia ha dichiarato: «Capisco che ci sono molte persone che la pensavano in modo diverso da Berlusconi, ma devo dire che ho visto dei passaggi fuori luogo perché, quando scompare una persona che ha rivestito un ruolo importante per il Paese, serve rispetto. Le barbarie che abbiamo visto in questi giorni contraddistinguono un malessere profondo del Paese». Diego Moretti, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, ha replicato: «Il Pd, anche in Friuli Venezia Giulia, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia e alla comunità di Forza Italia con il rispetto dovuto a chi, come Berlusconi, ha avuto in questi decenni un ruolo di primo piano. Detto questo, non condividiamo la decisione del Governo di proclamare il lutto nazionale. Dispiace che, in una giornata come questa, il presidente Massimiliano Fedriga strumentalizzi opinioni assolutamente legittime».Non è finita qui. Anche i consiglieri regionali Serena Pellegrino (Alleanza verdi sinistra) e Furio Honsell (Open Fvg), insieme ai colleghi di Rifondazione comunista, Possibile, Sinistra italiana ed Europa Verde, hanno stigmatizzato quella scelta: «Affermiamo la nostra contrarietà rispetto alla decisione della Presidenza del Consiglio dei ministri in merito all’indizione del lutto nazionale, che è del tutto inusuale e inappropriata, frutto di valutazioni squisitamente politiche poiché, è prassi che il lutto nazionale per le figure istituzionali sia dedicato non agli ex presidenti del Consiglio, ma agli ex presidenti della Repubblica».

La replica di Fedriga e Zaia

Il gruppo consiliare Fedriga Presidente ha ribattuto, insieme a Luca Zaia: «Quella di oggi (ieri, ndr.) sarebbe dovuta essere una giornata contraddistinta da sobrietà e compostezza, è spiacevole constatare che anche nel momento delle esequie invece c’è chi ha voluto alimentare sterile e inopportuna polemica politica. In questo giorno di lutto nazionale, il nostro cordoglio e condoglianze vanno alla famiglia Berlusconi ea tutte le persone che gli hanno voluto bene».