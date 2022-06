L’ambasciatrice della Polonia in Italia: “Propaganda russa non cambia fatti, guerra bestiale”

“La Federazione Russa ha compiuto una brutale aggressione contro l’Ucraina. Quella in corso è una guerra bestiale e sanguinosa contro uno Stato sovrano. Questi sono i fatti. Nemmeno la più sofisticata propaganda russa può cambiarli”. L’ambasciatrice polacca in Italia, Anna Maria Anders, risponde così commentando le parole del suo omologo russo Sergej Razov. Intervistato dall’Adnkronos il diplomatico aveva più volte usato la definizione di ‘operazione militare speciale’ riferendosi al conflitto in atto e alle trattative di pace suggerite dalla Russia e ‘snobbate’ – a suo dire – da Kiev. “Affinché i negoziati di pace siano efficaci e conducano alla pace tanto desiderata, devono portare a condizioni che gli ucraini possano accettare. Lasciamo, pertanto, che siano gli ucraini stessi a esprimersi con la propria voce sui negoziati di pace proposti dalla Russia”.

Le sue parole

“Finora, tutti i tentativi di giungere a un cessate il fuoco non hanno prodotto i risultati desiderati. La comunità internazionale non cesserà di compiere ogni possibile sforzo. La pace è l’obiettivo comune di tutti noi – aggiunge l’ambasciatrice – ma non può essere raggiunto sopra le teste degli ucraini. In quanto diplomatico, ritengo che si debbano cercare opportunità per trattative diplomatiche. Tuttavia, affinché queste siano efficaci e producano un risultato duraturo, occorre innanzitutto la reale volontà di entrambe le parti. Aspettiamo un segnale dell’esistenza di tale condizione. Permettetemi di citare le parole del presidente polacco Andrzej Duda: Se la guerra deve finire, dovrebbe finire alle condizioni che l’Ucraina accetterà partecipando ai negoziati. Ribadiamo che nulla può avvenire al di sopra delle autorità di Kiev e nulla può avvenire al di sopra delle teste degli ucraini”.