L’Associazione Artigiani Piccola e Media Impresa “Citta’ della Riviera del Brenta” rinnova le proprie cariche e riconferma per acclamazione, il Presidente uscente Luca Vanzan

Vicepresidente è Antonella Boldrin che da anni e’ referente della federazione del benessere e del gruppo donne. Il Presidente uscente Luca Vanzan prima di mettersi a disposizione per un secondo mandato ha fatto il punto del lavoro dei 5 anni precedenti, ricordando come gli obbiettivi che

erano stati prefissati, sono stati tutti raggiunti.

Il discorso

“Abbiamo affrontato anche – ha detto il presidente Vanzan – quello che possiamo considerare il piu’ brutto periodo della nostra vita, facendo fronte

alla pandemia covid che si e’ manifestata mettendo a repentaglio la

salute di noi e dei nostri cari e mettendo a rischio la sopravvivenza

delle nostre imprese. Lo abbiamo fatto compiendo tutti gli adempimenti

richiesti e previsti e supportando le nostre aziende nelle varie pratiche di finanziamento. I rapporti con gli enti locali e gli esponenti politici vanno potenziati. Il compito dei prossimi 4 anni è inoltre individuare la futura classe dirigente dell’ Associazione”.

Vanzan rieletto

Il consiglio uscito dalle consultazioni del rinnovo cariche fra gli

iscritti, ha così proclamato per acclamazione a Dolo, nella sala polivalente dell’Associazione a Presidente Luca Vanzan. “Questa rielezione mi inorgoglisce per tante ragioni- spiega Vanzan. Un ringraziamento particolare va alla giunta al consiglio e al segretario Giorgio Chinellato per l’impegno costante e prezioso di questi anni”. Vicepresidente e’ stata nominata sempre per acclamazione, su proposta del vicepresidente uscente Andrea Bernardi, Antonella Boldrin.

Giunta e consiglio

La giunta è composta da Adriano Agostini, Andrea Bernardi, Gianluca Fascina e Roberto Baldan, tutti riconfermati dal precedente mandato. Entra in giunta invece Francesco Brambilla capo categoria del settore autotrasporto. Esce dalla giunta per motivi legati ad impegni professionali Riccardo Carlin, che resta comunque in consiglio. Il consiglio dell’Associazione è composto così da: Denis Riatto, Michele Guazzato, Giovanni Bolzonella, Alessandro Segato, Maurizio Longhin, Riccardo Carlin, Emanuele Polato, e Loris Menegazzo.