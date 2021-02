L’aula magna dell’istituto Cerletti di Conegliano ospita il 15° forum fitoiatrico interregionale

La 15ª edizione del Forum Fitoiatrico interregionale (Veneto – Friuli Venezia Giulia – Trentino Alto Adige) è promosso da CondifesaTVB in collaborazione con il SETTORE FITOSANITARIO DELLA REGIONE VENETO. L’appuntamento è per mercoledì 24 febbraio ore 10 in diretta streaming dall’Aula Magna della Scuola Enologica G.B. Cerletti di Conegliano.

Saluti e apertura lavori di Mariagrazia Morgan Preside Scuola Enologica,

Valerio Nadal Presidente CondifesaTVB e Gabriele Zecchin Unità Organizzativa Fitosanitario della Regione Veneto: Linee Tecniche di Difesa Integrata 2021, l’introduzione di Emiliana Carotenuto de “L’Informatore Agrario”.

Moderatore Fiorello Terzariol di CondifesaTVB.

Il commento di Nadal

Nadal ha sottolineato: “una iniziativa che si è consolidata e che per quindici anni ha avuto una continuità, ciò significa che sa dare risposte al mondo dell’agricoltura. C’è la ricerca da parte degli agricoltori di prodotti sempre meno impattanti e più sicuri. In funzione del cambiamento climatico abbiamo bisogno di sicurezza nello spirito della sostenibilità. L’agricoltore “sentinella” del proprio ambiente di lavoro”. Il direttore del Condifesa TVB Filippo Codato: “un appuntamento che ci permette di vedere e capire di cosa oggi ha bisogno il mondo dell’agricoltura. Il rispetto dell’ambiente è il primo obiettivo e nel corso di questo evento è importante informare i tecnici sulle novità dei prodotti”.