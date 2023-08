L’autunno impegnativo della Meloni

Il ritorno formalmente è previsto per il 28. Nelle agende dei ministeri l’ultimo lunedì di agosto si trova infatti già spazio un Consiglio dei ministeri. Eppure, tra chi è più vicino a Giorgia Meloni, c’è chi assicura che la premier sarà a Roma ben prima per iniziare a mettere ordine nei tanti dossier squadernati sulla scrivania di palazzo Chigi. «Ho scelto di passare qui qualche giorno per ricaricare le energie in vista di un autunno che sarà molto impegnativo e importante per l’Italia» ha del resto spiegato ieri al Quotidiano di Puglia quando, lasciate le coste albanesi dove è stata ospite del primo ministro Edi Rama, Meloni è rientrata con figlia e compagna nel buen retiro estivo di Masseria Beneficio a Ceglie Messapica. Ultimi scampoli di un’estate che, un rincaro alla volta, sta caricando di aspettative il rientro del premier e dell’intera squadra di governo. Non solo per l’emergenza sbarchi per cui il ministro Piantedosi ha promesso un nuovo decreto sicurezza a brevissimo o il caro-prezzi di carburante e carrello della spesa, quanto per l’apertura del cantiere per la legge di Bilancio.

La manovra

Se entro il 27 settembre va presentata alle Camere la Nota di aggiornamento al Def, entro il 15 ottobre va invece inviata all’Europa il Draft budgetary plan, una bozza della Manovra (con una stima dei principali interventi e le cifre) che quest’anno si annuncia particolarmente ardua. Al netto della scadenza del bonus bollette del 30 settembre, mancano almeno una ventina di miliardi di euro a spanne. E, tra il calo delle entrate fiscali e il boom dell’utilizzo dei crediti di imposta, saranno tutt’altro che semplici da trovare. Come peraltro sembra mostrare la mossa a sorpresa sugli extra-profitti delle banche. D’altro canto qualunque faldone che rechi l’etichetta Bruxelles è quantomeno da considerarsi bollente.

Il nodo Mes

Accanto alla discussione sulla quarta rata del Pnrr (e l’attesa della salvifica terza tranche da 18,5 miliardi) e alla questione dei balneari, c’è ad esempio il nodo Mes. Una ratifica di per sé, volendo, semplice. Se non fosse stata caricata di un significato politico interno che rischia di impiantare un amministrativo determinato a giocarla come fiche sul tavolo del nuovo patto di stabilità. Un all-in che, però, non è affatto detto finisca con il favorire la Penisola. Tra un vertice internazionale e l’altro (il 29 agosto Meloni sarà in Grecia dall’amico Mitsotakis, per poi volare al G20 in India il 7 settembre e all’assemblea generale dell’Onu a New York a fine mese) a scaldare l’ autunno della premier ci saranno poi i tanti provvedimenti in cerca d’autore rimasti in sospeso. Dalla tassa sulle banche che Forza Italia punta a scardinare alle risorse da destinare alla ricostruzione dell’Emilia-Romagna post-alluvione, fino al dossier lavoro povero/salario minimo che per il momento il premier ha preferito incardinare al Cnel. Tasselli di un puzzle che rapidamente si trasformerà in manifesto elettorale. L’ultimo quadrimestre del 2023 infatti, così come la prossima primavera, saranno una lunghissima discesa verso il voto europeo di giugno.

Il G7

A suo modo un cerchio che si chiude con questo periodo di ferie. A giugno Meloni sarà di nuovo in Puglia per guidare la presidenza di turno del G7. Della regione da cui selezioni almeno due dei suoi più vicini collaboratori (il ministro degli Affari Ue Raffaele Fitto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano) che sembra aver fatto innamorare la premier. «È straordinaria – ha spiegato ancora ieri – Una perla italiana nella quale cultura e storia si fondono alle bellezze della natura, tra ulivi secolari e spiagge mozzafiato. Per non parlare delle eccellenze enogastronomiche che raccontano una tradizione culinaria a cui non si può che cedere, con buona pace della dieta».