Le piattaforme di social media si attivano contro le fake news

Informazione e disinformazione sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia passano anche attraverso i social media. Video, foto, dati, testimonianze di quello che sta accadendo sul campo sono condivisi dagli utenti e ripresi anche dalle testate giornalistiche principali contribuendo così a costruire il complesso racconto mediatico della guerra. Distinguere ciò che è attendibile da ciò che non lo è diventa allora ancora più importante e complicato del solito. Anche per questo le grandi piattaforme di social media si stanno adoperando per limitare la disinformazione, quando non agiscono direttamente per contenere l’estensione della propaganda russa. A cominciare dal blocco dell’accesso alle pagine Facebook e ai canali YouTube dell’emittente russa in lingua inglese Russia Today e dell’agenzia di stampa Sputnik decisi nelle giornate del 28 febbraio e del primo marzo.

Facebook e Instagram

Tra i primi a muoversi su questo fronte è stata Meta, la società che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. Innanzitutto attraverso la creazione di un centro operativo speciale che include madrelingua ucraini e russi per monitorare i contenuti e rispondere più rapidamente ad eventuali problemi. Allo stesso tempo la società di Mark Zuckerberg ha fatto sapere di avere intensificato i propri sforzi di verifica delle notizie attraverso partner esterni in lingua ucraina e russa.

TikTok

Ma non sono solo le grandi piattaforme occidentali a dover fare i conti con contenuti falsi o non attendibili. Anche TikTok, social network cinese, pullula di video non verificati o di incerta attribuzione e localizzazione nello spazio e nel tempo. Emblematico il caso, raccontato dal sito dell’emittente di stato inglese BBC, di una clip visualizzata oltre 27 milioni di volte che mostra dei paracadutisti russi che ridono e urlano mentre discendono sul suolo Ucraino. Si tratta in realtà di immagini pubblicate su Instagram nel 2015 e caricate su TikTok il giorno dell’invasione dell’Ucraina. Coincidenza che ha spinto molti utenti a pensare erroneamente che i fotogrammi si riferiscano proprio alla guerra in corso. Le policy della piattaforma cinese per quanto riguarda il controllo dei contenuti non sono molto chiare e, allo stesso tempo, la relativa gioventù dell’app rende difficile capire quanto sia impegnata – e quanto abbia successo – nel combattere le informazioni non verificate.