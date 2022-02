Leader Donetsk e Lugansk: ‘Mobilitazione generale’. Kiev: nostro soldato ucciso da colpo artiglieria

La tensione volge al peggio sulla crisi ucraina che diventa conflitto, soprattutto nel versante Est del paese dove si spara in continuazione, ci sono esplosioni e vittime. Osservatori dell’Osce, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa hanno affermato di avere assistito a un aumento significativo del numero di attacchi lungo la linea del fronte nell’Ucraina orientale. Secondo lo stato maggiore interforze di Kiev, durante uno scambio di colpi con filorussi del Donbass un soldato dell’esercito ucraino è stato ucciso da un colpo d’artiglieria.

Stato d’emergenza

I leader filorussi della repubblica separatista ucraina di Donetsk e di Lugansk, nel Donbass hanno chiamato alla “mobilitazione generale” con un decreto pubblicato on line. I militari governativi ucraini e i ribelli separatisti filorussi del Donbass si sono scambiati accuse di attacchi e di violazioni del cessate il fuoco. I primi hanno denunciato 66 scambi di fuoco notturni. Per i filorussi la situazione è “critica”. Il governatore della regione russa di Rostov, al confine con l’ucraina, Valery Golubev, ha dichiarato lo “stato d’emergenza” per la crescente presenza di profughi fuoriusciti dalle confinanti autoproclamate repubbliche filorusse ucraine del Donbass.

I rifugiati

Intanto il primo treno con a bordo oltre 1.000 rifugiati del Donbass è in arrivo nella regione russa di Rostov, al confine con l’Ucraina. Lo hanno reso noto le ferrovie del Caucaso del nord.

Lo sforzo diplomatico

Ma continua lo sforzo diplomatico alla ricerca di una soluzione senza armi. Oggi la conferenza di Monaco dove il presidente Putin è grande assente, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà a margine la vicepresidente degli stati uniti Kamala Harris, il primo ministro britannico Boris Johnson, il cancelliere tedesco Olaf Scholz per concordare ulteriori aiuti militari e finanziari. Domani previsto un nuovo colloquio telefonico tra Putin e Macron.