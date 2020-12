Leasing auto: come funziona e quando conviene

Il leasing auto è un fenomeno in progressiva crescita. Parlare di leasing significa fare riferimento ad una tipologia di acquisto ormai molto diffusa, che abbina ai vantaggi di un classico finanziamento i pregi normalmente riconosciuti al noleggio a lungo termine. Scegliere il leasing auto per privati senza partita IVA significa optare, infatti, per una soluzione a metà strada tra la compravendita e il noleggio.

Oggi, sebbene i titolari di partita IVA godano di numerosi vantaggi connessi al leasing auto, anche per i privati il leasing auto può convenire, in particolare a quelli che cambiano spesso veicolo. Ai privati di solito sono offerti contratti di leasing standard, che variano sulla base dell’inclusione o meno delle spese vive o meno. Andiamo ora alla scoperta del leasing auto per privati. Abbiamo chiesto alcune delucidazioni a Lease Car Broker, esperti in materia in Veneto.

Leasing auto: cos’è

In pratica, nel leasing è un operatore finanziario (denominato “lessee”) ad acquistare il mezzo di trasporto per conto del cliente (noto come “lessor”), concedendone a quest’ultimo l’utilizzo a fronte del pagamento di un canone periodico mensile e di un anticipo (definito “maxirata”). Quest’ultimo rappresenta una specie di garanzia sul debito. Nella fase di contrattazione le due parti si accordano sulla durata del canone e sull’importo mensile, che potrà essere a tasso fisso o indicizzato. Per quanto riguarda il diritto ad utilizzare il veicolo, cedibile anche a terzi, si estende fino al termine stabilito a priori. Qualora il cliente sia impossibilitato a pagare anche un’unica rata, il “lessee” ha la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto, e la conseguente restituzione della vettura. Durante il periodo di utilizzo del mezzo, a seconda del contratto, il locatario potrà essere tenuto a sostenere le spese di manutenzione oppure, con formule particolari e pagando un canone un po’ più elevato, potrà essere esentato da tutte le spese comprese quelle inerenti la copertura assicurativa, il cambio degli pneumatici e la tassa di proprietà.

Leasing auto: come funziona per i privati

I privati, al pari delle aziende, possono scegliere la formula del leasing per ottenere una vettura, tuttavia non possono godere degli stessi vantaggi fiscali di partite IVA e imprese.

Il leasing privati è vantaggioso soprattutto se si è abituati a cambiare frequentemente modello; in questo caso, infatti, non bisogna preoccuparsi della svalutazione. Un privato, per avere accesso al leasing, deve essere in grado di dimostrare che il mezzo sia necessario a scopi lavorativi. Il contratto, oltre ad un anticipo, potrà includere anche delle “spese vive”, e prevede il pagamento di interessi. Inoltre alcune finanziarie, a seguito dell’aumento del numero di concorrenti sul mercato, hanno iniziato a concedere auto in leasing senza anticipo.

Come funziona il leasing auto senza anticipo?

Nel corso degli ultimi anni sempre più costruttori stanno pubblicizzando le proprie vetture con un’offerta decisamente differente rispetto all’acquisto, ossia il leasing auto senza anticipo.

Questa tipologia contrattuale consente a chi voglia prendere possesso di una vettura nuova di noleggiare l’auto per un lungo periodo di tempo, con la possibilità di inserire nel canone mensile anche tutte le spese inerenti, ad esempio, la manutenzione, il bollo o l’assicurazione, per poi scegliere, al termine del contratto, di riscattare o meno la vettura pagando una maxirata finale.

Se nelle forme tradizionali di leasing è previsto il pagamento di una prima rata dall’importo superiore a quelle mensili, nel leasing auto senza anticipo questa prima rata dall’importo superiore alle altre viene meno e si corrisponderà, quindi, un canone mensile fisso già dall’inizio del contratto.

Le rate del leasing auto senza anticipo sono tutte di identico importo e quindi il canone mensile sarà fisso già dall’inizio del contratto. Inoltre chi sceglie questa tipologia contrattuale potrà cambiare il mezzo con una certa frequenza avendo la possibilità, alla scadenza del leasing, di scegliere una vettura nuova.

Leasing auto privati: il preventivo

Di solito, il primo step per procedere con il leasing è quello di richiedere un preventivo, spesso online. Per farlo è necessario compilare un form in seguito al quale si riceve una email o si è contattati al telefono. È consigliabile richiedere soluzioni di noleggio su misura delle proprie esigenze, per farsi sin da subito un’idea dei costi reali e calcolare se conviene davvero. Sono due le variabili più importanti da guardare in un preventivo di leasing auto: durata e percorrenza. Quest’ultima è la più difficile perché obbliga a stimare i chilometri che si percorreranno in 48 mesi. Al momento della riconsegna se avrete fatto più chilometri del previsto dovrete pagare una penale (al contrario riceverete un rimborso se avrete percorso meno chilometri). Per questo verificate sempre che sia possibile modificare il contratto in corso sulla base delle vostre esigenze.

Leasing auto: quando conviene

Per capire veramente se il leasing privati conviene, bisogna analizzare alcuni punti, ad esempio quello inerente la svalutazione del veicolo, come accadrebbe in caso di acquisto e successiva vendita della vettura. Ci sono, però, anche altri aspetti da valutare come le spese di istruttoria, a volte piuttosto ingenti, ed alcuni vincoli come il chilometraggio, definito nel contratto, che non può essere superato. Apposite clausole possono prevedere l’impossibilità di far guidare l’auto ad altre persone. Al momento della firma del contratto leggete con attenzione condizioni e postille: alcune finanziarie richiedono anche l’assicurazione per furto e incendio.

Noleggio auto e leasing senza anticipo: le differenze

Nel noleggio auto, a fronte del pagamento di un canone mensile, al termine del contratto il consumatore non avrà mai la possibilità di riscattare il veicolo, mentre nel leasing auto senza anticipo, alla scadenza del contratto, il cliente avrà la facoltà di scegliere se porre fine al contratto di leasing, prolungarlo, o concluderlo riscattando il mezzo pagando una maxi rata finale.

La convenienza del noleggio a lungo termine sta però nascosta nei dettagli. Per questo vi consigliamo di utilizzare questa lista di voci e di compilarla con i preventivi del concessionario e delle compagnie assicurative:

Durata in mesi

Limite chilometraggio

Anticipo (€)

Canone mensile (€)

Polizza Rca / Polizza furto & incendio / Polizza cristalli / Polizza atti vandalici / Polizza Kasko (al mese)

Tassa automobilistica (al mese)

Tagliandi (al mese)

In questo modo, poiché i costi assicurativi, le tasse e il tagliando sono compresi nel canone di leasing, è possibile valutare se è meglio acquistare un’auto, scegliere il leasing o procedere con il noleggio a lungo termine.

In particolare, il leasing auto per privati vi conviene quando:

dovete cambiare auto ogni due/tre anni

non volete immobilizzare il vostro capitale

non volete occuparvi delle spese di bollo e manutenzione;

Il leasing auto per privati può non convenire quando:

le spese di apertura istruttoria e i costi di finanziamento sono elevati

sono posti vincoli al contratto che contrastano le vostre abitudini di guida (es. limite nel chilometraggio o vincoli a guidatori terzi)

non avete intenzione di cambiare la macchina ogni 3/4 anni.

Leasing o finanziamento?

Proprio a causa della presenza di nuove formule d’acquisto delle autovetture, spesso, quando si è in procinto di acquistare una nuova auto ci si chiede se sia maggiormente conveniente il leasing o il finanziamento, e molte volte capita di confondere le due tipologie contrattuali. In realtà tra le due formule di “proprietà” di un’auto esistono differenze significative.

Se con il leasing l’operatore finanziario, proprietario dell’auto, concede al cliente la possibilità di utilizzare il mezzo dietro un pagamento di un canone mensile, con il finanziamento è il richiedente che diviene proprietario del mezzo qualora la richiesta di prestito venga accolta dall’operatore finanziario.

Leasing o acquisto?

Tra leasing o acquisto i privati non possessori di Partita IVA potrebbero preferire il secondo, specie perché ancora si è restii ad allontanarsi dal concetto di possesso, ma un privato potrebbe essere attratto dalla prima soluzione per la possibilità di rinviare nel tempo la decisione di acquisto dell’auto, anche in considerazione dei numerosi servizi inclusi nel costo del canone mensile del leasing. Ad ogni modo, è innegabile come i vantaggi maggiori per propendere per il leasing siano a vantaggio dei soggetti possessori di Partita IVA; la possibilità di includere nella rata mensile le spese di manutenzione o assicurative, sono un ottimo motivo di interesse anche per il privato che non abbia la possibilità di detrarre fiscalmente le spese.

Leasing auto: conclusione del contratto

Arrivato a conclusione del contratto (nella maggior parte dei casi il termine massimo è di 5 anni), l’auto, che è sempre rimasta di proprietà dell’operatore finanziario, può essere restituita (magari sostituendola con un altro veicolo in leasing). In alternativa, il cliente ha l’opportunità di riscattare la macchina, versando una cifra corrispondente al valore residuo. È proprio il diritto di riscatto la principale differenza tra leasing e noleggio a lungo termine.

Leasing auto: assicurazione, bollo e tagliandi

La tassa di proprietà è sempre pagata da chi vi noleggia l’auto e l’importo è compreso nel canone. Vale la stessa cosa per tutte le coperture assicurative: attenzione alle franchigie sulle coperture assicurative perché incidono molto sul costo del canone. Per il tagliando auto, incluso nel canone mensile, è sufficiente rivolgersi ai centri autorizzati dal noleggiatore. Infine, eventuali multe vengono ricevute direttamente dalla società di noleggio che le gira direttamente al locatario.