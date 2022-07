Lega e Russia, il nuovo dossier e le ipotesi sulla caduta di Draghi

«Salvini spieghi i rapporti tra la Lega e il Cremlino. Vogliamo sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi». La presa di posizione più netta arriva dal segretario del Pd, Enrico Letta. Ma la richiesta di chiarimenti è pressoché unanime da parte dei leader del centrosinistra. Letta e Matteo Renzi si aspettano «un’immediata indagine del Copasir». Caustico Carlo Calenda, di Azione, che coinvolge anche i Cinquestelle: «C’è poco da chiarire, credo non sia un caso che il governo sia stato fatto cadere da tre forze filoputiniane…». Il ministro degli Esteri, ex 5S, ora leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, avverte: «Dobbiamo stare attenti alle influenze russe su questa campagna elettorale». E dà una stoccata al «partito di Conte» ricordando «l’endorsement da parte dell’ambasciatore russo Razov alla sua risoluzione» sulle armi in Ucraina. Sdegnata la replica del presidente del M5S: «Corbellerie».

I presunti rapporti Lega – Russia

Al centro della convulsa giornata politica sono le presunte ingerenze di Mosca, attraverso la Lega, sulla crisi di governo.In un articolo pubblicato ieri, La Stampa riferisce infatti di aver «visionato documenti d’intelligence» secondo i quali «alla fine di maggio Oleg Kostyukov, dell’ufficio politico dell’ambasciata russa a Roma, chiede a un emissario del leader leghista se i loro ministri siano “intenzionati a rassegnare le dimissioni dal governo Draghi”». L’emissario è il consigliere di Matteo Salvini, Antonio Capuano, con Kostyukov protagonista dell’altra vicenda, sempre di fine maggio, che ha originato molte polemiche: l’acquisto del biglietto aereo per il segretario del Carroccio per una autonoma «missione di pace» a Mosca.

La smentita che Salvini aspettava

Il sottosegretario ai Servizi segreti, Franco Gabrielli, smentisce la provenienza dell’informazione: «Le notizie sull’attribuzione all’intelligence nazionale di asserite interlocuzioni tra l’avvocato Capuano e l’ambasciata russa in Italia, per far cadere il governo Draghi, sono prive di ogni fondamento». È la «smentita istituzionale» che il leader leghista aveva anticipato. Ma Letta non recede: «Le rivelazioni sui legami tra Salvini e la Russia sono inquietanti. Salvini non smentisce nulla».

Il parere di Tajani

Antonio Tajani sostiene l’alleato: «È una campagna denigratoria contro il centrodestra, sanno che vinciamo». Il capogruppo di FdI, Francesco Lollobrigida, è più prudente: «La richiesta di verifica è legittima. Confido che nessuna insinuazione trovi riscontro, che nessuno abbia remato contro l’Italia e l’Occidente». Dalla Lega filtra un Salvini «sereno» rispetto a «un’operazione falsa, di una sinistra disperata, che indigna». Il leader sarebbe stato nettissimo con i suoi: «Mai parlato della crisi di governo con l’ambasciata russa». La prova sarebbe che i tre ministri leghisti sono ancora «lealmente al loro posto».