Lega Venezia: pieno sostegno al porto

La Commissione di Salvaguardia dovrà decidere se autorizzare l’innalzamento di un metro dell’isola delle Tresse. Come Lega Venezia, riteniamo l’autorizzazione fondamentale per garantire la piena operatività e funzionalità del porto. Che in questo momento ha un problema di accessibilità nautica legato alla mancanza di siti di conferimento idonei per poter procedere con i dragaggi manutentivi necessari.

Il futuro del porto per la Lega Venezia

È fondamentale che il Porto possa continuare a vivere e prosperare, nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Il porto di Venezia è strategico non solo per l’area metropolitana di Venezia ma per tutto il Veneto e gran parte del nord-est dell’Italia. C’è bisogno che la politica e tutti gli attori interessati ne capiscano l’importanza.

Lega Venezia e lavoro

Un porto vivo e prosperoso significa opportunità di lavoro, internazionalizzazione e innovazione per i veneziani e i veneti tutti. Diversamente la poca operatività del porto rischierebbe di avere gravi ripercussioni sull’indotto e sullo sviluppo ma sopratutto sull’occupazione dei nostri territori. Lunedì mattina parteciperò al rinfresco natalizio della CLP (Compagnia Lavoratori Portuali) per capire meglio le loro esigenze e manifestare il nostro pieno sostegno.

L’auspicio

Per questo motivo auspichiamo che la commissione di salvaguardia di domani si esprima a favore di questo progetto.