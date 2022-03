Legge marziale in Russia, si vota domani 4 marzo: cosa può succedere

4 marzo. Questa la data indicata dal consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, per la votazione da parte della Russia della legge marziale. Podolyak, che ha partecipato al primo incontro dei negoziati tra Mosca e Kiev, ha postato su twitter la notizia: “Il 4 marzo entrambe le camere del parlamento russo si riuniranno per una sessione straordinaria d’urgenza. A quanto ho capito, l’imposizione preventiva della legge marziale in Russia è all’ordine del giorno”

Cos’è la legge marziale

La legge marziale è sistema di governo straordinario che prevede la sospensione temporanea delle leggi ordinariamente in vigore e il passaggio del controllo della normale amministrazione della giustizia ai tribunali militari. Le conseguenze dell’introduzione della legge marziale variano da nazione a nazione ma, generalmente, limita ulteriormente la libertà dei cittadini introducendo il divieto di manifestazioni, riunioni politiche e uno stringente coprifuoco oltre a un allargamento degli arruolati nell’esercito.

Legge marziale in Ucraina

L’Ucraina ha introdotto la legge marziale lo scorso 24 febbraio, all’indomani dei primi scontri e delle prime occupazioni da parte dell’esercito russo nei territori del Donbass. A darne l’annuncio fu lo stesso presidente ucraino Zelensky: “La Russia ha effettuato attacchi alle nostre infrastrutture militari, alle nostre guardie di frontiera. Sono state udite esplosioni in molte città dell’Ucraina. Stiamo introducendo la legge marziale in tutto lo Stato” – disse chiamando i civili alle armi e vietando di lasciare il Paese a tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 60 anni.