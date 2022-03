Leopoli sotto attacco. Bombe sul confine con la Polonia

Continua l’assedio della Russia all’Ucraina nel 18esimo giorno di guerra. Nella notte le sirene hanno risuonato in quasi tutte le province, con diverse esplosioni registrate a Leopoli e Kherson, rispettivamente nell’ovest e nel sud dell’Ucraina. Attaccata anche una base militare vicino al confine con la Polonia. Pur continuando l’azione militare Mosca si sarebbe detta aperta ai negoziati in Israele con Zelensky che parla di “un approccio fondamentalmente diverso” da parte del Cremlino. Più pessimisti Olaf Scholz e Emmanuel Macron, secondo il quale “Putin non vuole fermarsi”.

Esplosioni a Leopoli e Kherson

Diverse esplosioni sono state registrate a Leopoli e Kherson. Lo ha riferito su Twitter il Kyiv Independent. Altri media locali hanno riportato la notizia che otto missili sono stati lanciati contro Leopoli e che è stato colpito anche l’International Center for Peacekeeping and Security a Yavoriv, vicino al confine con la Polonia. Secondo il deputato di Leopoli, Igor Zinkevych, le esplosioni delle ultime ore sono state provocate dalla contraerea ucraina entrata in azione contro i missili russi. “Tutte le unità militari stanno funzionando al massimo, ulteriori informazioni saranno fornite dal governatore della regione”, ha dichiarato.