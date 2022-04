Letta: “Draghi sia chiaro con Biden, gestione crisi è a guida Ue”

“Io penso che a Biden, l’Italia e i Paesi europei debbano dire: noi facciamo la nostra parte, sanzioni, ma guidiamo noi questo percorso. Non possiamo immaginare che questo percorso veda gli europei al traino. Quando Draghi andrà negli Usa dovrà essere molto chiaro anche con gli americani: esiste una guida e una leadership in Europa in questa crisi”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta.

Il riferimento a Mattarella

Il segretario Dem ha poi ricordato il discorso pronunciato da Matarella a Srtasburgo. “Io credo che oggi sia il giorno delle parole del presidente della Repubblica, Mattarella ha parlato oggi al Consiglio d’Europa e ha fatto un discorso potentissimo, un discorso per la pace fortissimo mettendo in evidenza la necessità di una nuova grande Helsinki. E io credo che noi e l’Ue dobbiamo sostenere al massimo lo sforzo delle Nazioni Unite. Tutto quello che porta ad aprire un percorso di pace e a fermare le bombe, deve avere il sostegno di tutti. Il nostro Paese si sta dividendo su questo, ma oggi le parole di Mattarella molto molto forti interpretano l’interezza di quel che pensa il nostro Paese”.