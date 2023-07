L’Italia nasconde i numeri sull’immigrazione terrestre

Sul sito del ministero dell’Interno, nella sezione di monitoraggio dei flussi migratori in entrata in Italia, si afferma che grazie a un cruscotto statistico giornaliero curato dal dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione, è disponibile un insieme di numeri aggregati sul fenomeno. Tuttavia, ciò che viene riportato non rappresenta una visione completa, poiché i conteggi vengono effettuati solo per gli sbarchi. Gianfranco Schiavone di Asgi, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione, ha dichiarato che il ministero dell’Interno non pubblica mai i dati complessivi sulle domande d’asilo presentate dalle persone che non arrivano via mare. Questa omissione sembra intenzionale, come se queste persone non esistessero, nonostante effettivamente presentino domande d’asilo in Italia e siano accolte nel sistema di accoglienza.

Nonostante l’attenzione mediatica sui barconi di Lampedusa, è importante ricordare che uno dei principali canali di ingresso dei migranti è il Friuli Venezia Giulia, dove approdano i migranti provenienti dalla rotta balcanica. In realtà, i numeri non sono nemmeno così bassi. Schiavone ha affermato che circa 10.000 domande d’asilo sono state presentate l’anno scorso (nel 2021). Il direttore di un centro di accoglienza sul confine sloveno, che ha preferito rimanere anonimo, ha confermato che conoscere i numeri dei migranti che attraversano il confine terrestre è praticamente impossibile, poiché sarebbe necessario effettuare un censimento da questura a questura, a seconda di dove e se vengono trovati e identificati. A livello regionale e provinciale potrebbero esistere dati, ma a livello nazionale non vengono resi pubblici.

Questa situazione di stallo non è una novità, anche se il clamore mediatico legato alla ricerca di porti sicuri da parte delle ONG ha contribuito a farla passare inosservata. Tutto risale al gennaio 2017, quando il governo guidato da Paolo Gentiloni istituì il “cruscotto statistico”, i cui dati sono ancora visibili solo fino a quell’anno. Proprio in quell’anno, e precisamente il 2 febbraio 2017, venne firmato il Memorandum Libia-Italia dall’allora ministro dell’Interno Marco Minniti. Potrebbe essere una coincidenza, ma certamente i fatti oggettivi sollevano qualche dubbio.

Il controverso patto euro-africano è stato fin dall’inizio un tentativo di contrastare l’immigrazione clandestina dalla Libia verso l’Italia. Tuttavia, al centro del documento c’è l’attuazione del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione firmato a Bengasi nel 2008, in particolare l’articolo 19. Il punto 2 di tale articolo è molto chiaro: “Le due parti (Libia e Italia) promuovono la realizzazione di un sistema di controllo delle frontiere terrestri libiche, da affidare a società italiane, sempre in tema di lotta all’immigrazione clandestina.” Inoltre, si afferma che il governo italiano sosterrà il 50% dei costi, mentre le due parti chiederanno all’Unione Europea di contribuire con l’altro 50%. Tutto ciò avverrebbe sotto la totale autonomia del capo di governo libico, Fayez Mustapa Serraj, riconosciuto dall’UE e dall’Italia.

In pratica, l’Italia ha finanziato e affidato a società italiane la costruzione di campi lungo i confini interni della Libia, come quelli con il Ciad, la Nigeria, l’Algeria e la Tunisia. Allo stesso tempo, è stato istituito un rapporto giornaliero sugli sbarchi che arrivavano in Italia dalla Libia. È probabile che gli sbarchi siano diminuiti grazie alla “detenzione” interna in Libia. In altre parole, mentre il nostro paese ha finanziato la protezione dei confini terrestri libici tramite accordi economici con società italiane, non ha mai preso in considerazione, né politicamente né istituzionalmente, i confini terrestri italiani.

Sembrerebbe che ciò a cui abbiamo assistito sia stato un accordo politico-economico da parte di un certo schieramento di sinistra, che, mostrando una facciata di buonismo utile per ottenere consenso sull’argomento umanitario, non abbia fatto altro che investire denaro pubblico sui confini africani, ignorando i confini terrestri italiani. Si potrebbe definire tutto ciò come un business.”