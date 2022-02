Lo Shakhtar Donetsk di De Zerbi sabato in campo al confine russo

Lo Shakhtar Donetsk allenato dall’italiano Roberto De Zerbi è rientrato in Ucraina dalla Turchia, dove svolgeva la preparazione nella pausa invernale del campionato, e sabato è atteso da una trasferta in casa del Metalist di Kharkiv, cittadina al confine con la Russia. La squadra del Donbass è rientrata domenica a Kiev, dove si allena da quando Donetsk è al centro della disputa bellica e teatro di combattimenti. La Federcalcio ucraina al momento ha deciso di far ripartire regolarmente il campionato, come segno di normalità, e lo Shakhtar si allena in questi giorni a Kiev.

De Zerbi

De Zerbi, accompagnato nella sua avventura calcistica in Ucraina da uno staff di altri otto italiani, come tutti i concittadini residenti in Ucraina ha ricevuto dall’ambasciata italiana una serie di indicazioni di comportamento in questi giorni di forti tensioni politiche e militari. Il rischio di guerra preoccupa tutto il mondo del calcio, anche in vista dei prossimi appuntamenti. Il 24 marzo, infatti, è in programma a Mosca il playoff tra Russia e Polonia, per le qualificazioni al prossimo mondiale, e la seconda ne ha chiesto lo spostamento in campo neutro.

Il ministro dello sport

A Polskie Radio 24, il ministro dello Sport di Varsavia, Kamil Bortniczuk, ha annunciato la richiesta: “E se la Russia non accetta, valuteremo. Vista la situazione i nostri atleti non dovrebbero andare in Russia”. Preoccupazioni che hanno scatenato l’ironia di Svetlana Zhurova, campionessa olimpica di pattinaggio su ghiaccio a Torino 2006 e ora deputata della Duma: “Mosca è il posto più sicuro. A meno che non vogliano bombardarla, il governo polacco lo sappia e noi no… Che almeno ci avvertano in anticipo” ha detto a Sport24.ru.

La finale

Inoltre, il 28 maggio San Pietroburgo dovrebbe ospitare la finale di Champions League ed anche in questo caso si moltiplicano inquietudini e richieste di prendere in considerazione altre sedi.