Londra, Parigi e Berlino ai connazionali: lasciate l’Ucraina. La Nato ritira lo staff da Kiev

Un weekend che inizia dopo una settimana dove i colpi di mortaio non si sono mai acquietati, ed i report quotidiani sul campo degli osservatori dell’Osce – l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa – nelle ultime 24 ore riportano un “aumento significativo del numero di attacchi lungo la linea del fronte nell’Ucraina orientale”. Prosegue l’onda dei profughi ucraini dal Donbass verso la Russia, ad oggi 17.000 solo da Lugansk, mentre continuano a manifestarsi i segnali di una tensione crescente: Regno Unito, Francia e Germania raccomandano ai connazionali di lasciare l’Ucraina, e le compagnie Lufthansa e Swissair annullano i voli per il paese da Lunedì. La Nato ha annunciato il ritiro dello staff da Kiev. Ieri il presidente Biden in conferenza stampa ha detto: “Attacco imminente”, mentre da questa mattina i cieli dell’est sono solcati dagli aerei ed i missili dell’esercitazione militare congiunta Russia-Bielorussia.

Un altro soldato ucciso

Circa dieci colpi di mortaio sono esplosi a poche centinaia di metri dal ministro dell’Inyterno ucraino che incontrava i giornalisti durante una visita nell’Est del Paese- Le esplosioni si sono verificate vicino al villaggio di Novo Lugansk, sulla linea del fronte con i separatisti filo-russi. Il ministro, Denys Monastyrskiy, è stato costretto a cercare riparo quando i proiettili sono esplosi. Un secondo soldato ucraino sarebbe rimasto ucciso nel Donbass. A riferirlo l’esercito di Kiev.

Inghilterra, Francia e Germania ai connazionali: “Lasciate l’Ucraina”

Il Regno Unito, Francia e Germania, hanno raccomandato ai connazionali di lasciare l’Ucraina. Il primo avviso, dalla Germania: “I tedeschi devono lasciare d’urgenza l’Ucraina” perché – così il ministero negli avvertimenti sulla sicurezza – “uno scontro militare è possibile in ogni momento”. Il governo aveva già consigliato ai tedeschi di lasciare il paese una settimana fa: ora il messaggio viene riformulato con maggiore forza: “Le tensioni tra la Russia e l’Ucraina sono aumentate ulteriormente in vista della massiccia presenza e dei movimenti di unità militari russe vicino ai confini ucraini”, si legge sul sito del ministero. A seguire, è la Francia: “Si raccomanda che tutti i cittadini francesi che non abbiano motivi validi per soggiornare in Ucraina di lasciare il Paese”, sottolinea la diplomazia francese sul suo sito, ‘Viaggiare sicuri’, aggiornato oggi, in particolare “coloro che si trovano nelle regioni di Charkiv, Lugansk e Donetsk, ed in quella del Dnipro sono invitati a lasciare queste aree senza indugio”, aggiunge il ministero. Il Foreign Office del Regno Unito ha fatto sapere che i cittadini britannici “dovrebbero lasciare l’Ucraina adesso, mentre ancora sono disponibili mezzi commerciali”, sottolineando che in caso di un’incursione militare è probabile che le rotte per uscire dal paese saranno “Seriamente perturbate e le strade all’interno dell’Ucraina potrebbero essere chiuse”.

La Nato sposta ufficio collegamento da Kiev a Leopoli temporaneamente

La Nato ha deciso di chiudere temporaneamente il suo ufficio di collegamento a Kiev e di trasferire il personale a Bruxelles ed Leopoli, “ma la missione dell’Alleanza in Ucraina funziona ancora”. La sua missione diplomatica a Kiev, una delle più grandi in un paese che non fa parte dell’Alleanza, conta uno staff con diverse decine di persone. A Kiev anche un ufficio di informazione e documentazione della Nato. Diverse ambasciate, fra cui quella degli Stati Uniti, hanno trasferito il personale a Leopoli, la grande città più a ovest dell’Ucraina, vicino al confine con la Polonia.