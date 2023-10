Lucca, il centrodestra nega una strada a Sandro Pertini

Se chiedi a un adulto quale sia il primo presidente della Repubblica che gli viene in mente, ci sono altissime probabilità che risponda Sandro Pertini. D’altra parte è considerato nell’immaginario collettivo il presidente per antonomasia, quello rimasto nella stragrande maggioranza dentro la memoria. Ma non per i consiglieri di maggioranza di Lucca, amministrazione guidata dal centrodestra con il sindaco Mario Pardini, che hanno votato contro una mozione presentata dal consigliere di opposizione Daniele Bianucci durante il Consiglio comunale di martedì 17 ottobre in cui chiedeva di intitolare una piazza o una strada all’ex capo dello Stato. Con conseguente bagarre in aula. Pesante ostruzionismo della maggioranza, in particolare da parte dell’assessore ex Casapound Fabio Barsanti, mentre il capogruppo del Pd, ed ex candidato sindaco, Francesco Raspini cercava di dichiarare la propria intenzione di voto, gravi offese mentre il consigliere di maggioranza Luciano Panelli si “smarcava” dai suoi dichiarando che avrebbe votato a favore.

La Sinistra insorge

“Le urla che ci ha rivolto l’assessore di Casapound Fabio Barsanti per impedirci di parlare – attaccano i consiglieri del centrosinistra di Pd, Lucca Futura, Sinistra con Lucca-Sinistra civica ecologista, Lucca è un grande noi, Lucca civica-VOLT-Lucca è popolare, Misto – gli sghignazzi provocatori dell’altra assessora del gruppo Mia Pisano, le grida del motto fascista “A noi!” da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia Lido Fava, le spiegazioni fuori dell’emiciclo di vari consiglieri della maggioranza “che no, a Lucca una strada ad uno che è stato partigiano non la si può proprio dedicare”. E soprattutto il silenzio imbarazzante del sindaco, come sempre privo di qualsiasi polso e nella pratica commissariato dall’estrema destra, che è stata determinante per la sua vittoria e che da più di un anno fa ormai il buono e cattivo tempo nelle scelte dell’amministrazione: l’ultima seduta del Consiglio comunale, in cui la maggioranza ha bocciato la mozione presentata dal consigliere Daniele Bianucci (dopo un’iniziativa pubblica costruita con ANPI Lucca, Fondazione Rosselli, Fondazione di studi storici Turati e associazione Salvemini) per dedicare una strada o una piazza della città alla memoria del presidente della Repubblica Sandro Pertini, rimarrà per sempre come una delle pagine più tristi e nere della storia dell’assise di Palazzo Santini”. Dunque niente strada o piazza intitolata a Pertini, la cui immagine più nitida è quella di lui che festeggia la vittoria dell’Italia al Mondiale di Spagna ’82, un’immagine fin troppo riduttiva per il personaggio che è stato prima e durante la sua presidenza dal 1978 al 1985.

Pertini

“Pertini è stato il presidente della Repubblica più amato dagli italiani – proseguono i consiglieri di centrosinistra – ha rappresentato a pieno il senso dell’unità nazionale e della democrazia richiamato dalla Costituzione e questa destra lucchese che boccia l’idea di prevedere un ricordo alla sua memoria si tira fuori dalla storia condivisa della nostra nazione. L’iniziativa per dedicare una strada a Pertini è un progetto già avviato, da numerose associazioni, in molte città della Toscana ed è in corso di accoglimento anche da Amministrazioni comunali guidate dalla destra. Certo, nel resto dei Comuni della regione non c’è Casapound al governo. E non c’è un sindaco succube degli estremisti, a cui deve la vittoria, e che rimane in silenzio anche di fronte alle scelte più nere”. Molto dura è anche la presa di posizione del Pd locale: “Siamo arrivati al dunque, se ce ne fosse stato bisogno. Le maschere cadono e la realtà si fa avanti. La giunta comunale lucchese ha deciso che il presidente più amato dagli italiani, Sandro Pertini, non merita un via o una piazza intitolata. La motivazione è talmente surreale da lasciare sbigottiti, quanto vigliacca da far vergognare: “se non lo avete fatto voi, perché dobbiamo farlo noi?”. A Lucca possiamo vivere anche senza una piazza intitolata a Sandro Pertini, ma da martedì sera i lucchesi hanno potuto vedere lo spessore culturale della maggioranza e cosa covano nel profondo i nostalgici dei “bei tempi andati” o i sedicenti fascisti 2.0. Se non fosse reale, questa imbarazzante presa di posizione dell’Amministrazione Pardini sembrerebbe una barzelletta”.

Raspini è incredulo: “Siccome nemmeno loro sapevano bene come spiegare il perché (“abbiamo altre priorità” “perché non l’avete fatto prima”), hanno fatto di tutto per impedirci perfino di parlare, con l’assessore di Casapound che si è particolarmente distinto in questa specialità di cui evidentemente è pratico. Ovviamente il Sindaco ha taciuto (ha votato contro anche lui), quindi non è stato possibile capire se aveva qualcosa in contrario a questa iniziativa o se, invece, ha solo obbedito ai voleri della fazione cui deve la sua carica e che ormai spadroneggia incontrastata in città”.

Schlein

Una vicenda arrivata fino a Roma, con la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein incredula: “Si stenta a capire quali siano i valori che guidano le destre in questo Paese. È sconcertante il “No” arrivato dal Consiglio comunale di Lucca all’intitolazione di una strada all’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini. E di fronte alla storia di un uomo che ha dedicato la vita alla difesa della libertà e all’affermazione della giustizia sociale è arrivato anche lo scempio del capogruppo di Fratelli d’Italia che in Aula ha gridato “a noi””. Anche il deputato toscano e membro della segreteria nazionale dei dem Marco Furfaro attacca: “In queste ore a Lucca è successa una cosa gravissima. Questa destra, ormai ostaggio dell’estrema destra, ha perso completamente la bussola della democrazia e lo spettacolo che ci regalano quotidianamente è uno spettacolo imbarazzante e ignobile. Si vergognino di aver infangato la memoria di un grande presidente”.

La difesa

A nome della maggioranza lucchese parla il capogruppo di Fratelli d’Italia Lido Fava, reo tra l’altro di aver urlato “A noi” in aula: “Fa veramente tristezza vedere – spiega al sito luccaindiretta – come la minoranza del Consiglio comunale di Lucca colga ogni occasione per trasformare ogni seduta in una gazzarra per le istituzioni. Quando da una parte politica viene presentato un documento come quello, democrazia vuole che l’altra lo approvi o lo respinga. Così funziona, piaccia o no. Infatti la maggioranza che governa la città, così come è nelle sue prerogative, ha scelto di non approvare tale documento perché in materia di toponomastica ha altre priorità: intitolare strade o piazze a cittadini illustri lucchesi che si sono distinti per il loro ingegno. Il mio grido “A noi”? Era ironico”.