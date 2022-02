“L’Ucraina serva dei padroni occidentali”: il messaggio tv di Putin alla nazione

L’Ucraina è governata da “potenze straniere”, da “oligarchi che hanno cercato di dividerla dalla Russia”, ha detto il presidente russo durante il suo discorso alla nazione. “L’Ucraina ha già perso la sua sovranità”, diventando serva “dei padroni occidentali”, ha aggiunto. In Ucraina esiste una “corruzione dilagante in tutti i livelli e settori”. È una “sorta di colonia, di marionetta nelle mani di qualcun altro, c’è una completa e totale perdita di sovranità avallata dalle autorità ucraine”, ha detto Putin. Per il leader del Cremlino, l’ambasciata americana a Kiev controlla direttamente le attività anticorruzione con il pretesto di assicurare una lotta efficace, “ma la corruzione è più fiorente che mai”. “L’annessione della Crimea è stata una scelta di questa parte dell’Ucraina e Kiev non può fare nulla per contraddire la chiara volontà dei cittadini”, ha detto il presidente russo, denunciando operazioni di “sabotatori” e affermando che Mosca ha “prove di azioni aggressive orchestrate all’estero”.

L’intervento alla nazione

“L’Ucraina cerca di entrare in conflitto con noi, ci son terroristi nel Paese sostenuti e incoraggiati dalla comunità internazionale, con condizioni a beneficio dell’Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando alla nazione. “Le esercitazioni Nato sono arrivate alla nostra porta, al nostro confine. Ciò ha avuto effetti negativi su tutta la sicurezza europea. È stato un errore strategico”. Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, parlando alla nazione. “Le infrastrutture militari non fanno che allargarsi, per questo siamo cosi preoccupati che l’Ucraina possa entrare nella Nato”, ha aggiunto. “Se questo è il modo in cui” Nato e Usa “vogliono comportarsi anche in territorio ucraino, l’obiettivo siamo noi. I missili Tomahawk possono raggiungere facilmente Mosca, in poco più di 30 secondi. Proprio come hanno fatto negli anni, dispiegando armamenti sempre più vicini alla frontiera e ignorando le nostre preoccupazioni. “L’adesione dell’Ucraina alla Nato porrebbe una minaccia diretta per la sicurezza della Russia”, ha detto Putin durante il suo discorso alla nazione. “Sull’allargamento della Nato a est ci hanno ingannato”, ha aggiunto Putin.

Nato e Usa “non ci hanno dato garanzie sulla sicurezza”

La Russia è “sempre in favore di una soluzione diplomatica, comprendiamo la nostra responsabilità colossale nella regione e comprendiamo le esigenze di sicurezza europea. Ma la sicurezza di uno non può essere garantita a spese di un altro”. Lo ha detto Vladimir Putin parlando della crisi ucraina. “Abbiamo inviato le nostre proposte agli Stati Uniti, fatto delle richieste in termini di garanzie di sicurezza, ma la risposta è stata piena di dichiarazioni generiche da parte degli Usa e della Nato, per portare acqua al loro mulino”, ha aggiunto. La Russia riconosce l’indipendenza delle autoproclamate Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk dall’Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al termine del discorso alla nazione appena conlcuso, firmando in diretta tv il riconoscimento del Donbass, alla presenza dei due leader delle repubbliche separatiste.