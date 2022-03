Lukashenko: “Bielorussia non partecipa”. Ma truppe avanzano

La Bielorussia non prenderà parte all’azione militare in Ucraina, teatro da giovedì scorso dell’invasione russa. “Non lo ha mai fatto” e “possiamo dimostrarlo a tutti”. Lo ha affermato il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, alleato di Vladimir Putin, secondo dichiarazioni riportate dalla Bbc. “La leadership russa non ha mai sollevato con noi la questione del nostro coinvolgimento nel conflitto armato”, ha affermato ancora, sostenendo che “non intendiamo prendere parte a questa operazione speciale in Ucraina nel futuro”, ha detto il leader bielorusso.

La contraddizione

Le parole di Lukashenko contraddicono tuttavia le informazioni riportate da The Kyiv Independent, secondo cui le “truppe bielorusse sono entrate in Ucraina, nell’Oblast ucraino di Chernihiv per assistere la Russia nella sua guerra”.