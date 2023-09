Lutto nazionale per Napolitano

Questa la formula per l’ultimo saluto, oggi 26 settembre, al presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano morto venerdì 22 settembre a 98 anni. La cerimonia nell’aula di Montecitorio, che mai ha ospitato esequie. Napolitano verrà sepolto nel cimitero acattolico di Roma.

Chi era

Giorgio Napolitano è stato il primo ex membro del Partito Comunista Italiano a sedere al Quirinale e il primo a restarci per due mandati consecutivi. Fu eletto nel 2006 e poi nel 2013, dopo lo stallo delle elezioni politiche e l’ingovernabilità istituzionale che ne seguì. Rimase in carica, per senso delle istituzioni, per due anni. Nel gennaio 2015 le dimissioni per lasciare così spazio all’elezione di Sergio Mattarella. La salma sarà sepolta nella struttura acattolica di Testaccio a Roma dove è tumulato anche Gramsci

Chi c’è

Erano presenti, oltre le più alte cariche dello Stato Italiano Mattarella, Meloni, La Russa, Fontana, anche il presidente della Repubblica federale di Germania Frank-Walter Steinmeier; il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron; il presidente emerito della Repubblica francese Francois Hollande; il presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj; i capitani reggenti della Repubblica di San Marino Alessandro Scarano e Adele Tonnini, accompagnati dal ministro degli Esteri Luca Beccari; il presidente emerito della Repubblica d’Austria Heinz Fischer con la consorte Signora Margit Fischer; il presidente emerito della Repubblica del Portogallo Ani’bal Cavaco Silva, con la consorte Signora Maria Alves da Silva Cavaco; il presidente Emerito della Repubblica di Slovenia Borut Pahor; la duchessa di Edimburgo, membro della Famiglia Reale del Regno Unito.