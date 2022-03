M5S, Conte confermato leader col 94% voti

Giuseppe Conte è stato confermato leader del M5s con oltre il 94% delle preferenze (94,19% dei voti validi). Sui 130.570 iscritti aventi diritto di voto, 59.047 hanno partecipato alla votazione: in 55.618 si sono espressi per la conferma dell’ex premier alla presidenza del movimento, mentre in 3.429 (5,81%) hanno votato contro. “Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle mi hanno riconfermato con un’indicazione forte e chiara. Un sostegno così importante è anche una grande responsabilità. Ora testa alta, ancor più coraggio e determinazione nelle nostre battaglie. Abbiamo un Paese da cambiare”, ha scritto sui social Giuseppe Conte. Laura Bottici, con 40.060 preferenze pari al 67,84% dei voti validi, è stata eletta nel Comitato di garanzia, attualmente composto da Roberto Fico e Virginia Raggi. Per Jacopo Berti 18.987 preferenze, pari al 32,16% dei voti validi. Sono invece Danilo Toninelli, Fabiana Dadone e Barbara Floridia i nuovi probiviri del Movimento 5 Stelle.

La votazione

Nella votazione odierna, la base M5S ha votato a favore della ratifica di diverse delibere precedentemente adottate, tra cui quella relativa all‘accesso al 2×1000 e quella relativa alla nomina dei vice presidenti. In particolare, sono state ratificate “le deliberazioni assunte dagli iscritti in date 16 settembre 2021, 29/30 novembre 2021 e 9/10 dicembre 2021 e, per quanto occorra, loro rinnovazione (aventi ad oggetto la elezione di Roberto Fico e di Virginia Raggi alla carica di Componenti del Comitato di Garanzia deliberata in data 16 settembre 2021; la elezione di Riccardo Fraccaro alla carica di componente del Collegio dei Probiviri, deliberata in data 16 settembre 2021; la destinazione delle restituzioni dei portavoce nazionali, di approvazione dell’accesso al 2X1000 e al finanziamento privato in via agevolata, deliberate in date 29/30 novembre 2021; la elezione di Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Paola Taverna, Alessandra Todde e Mario Turco alla carica di Vice Presidenti deliberata in date 9/10 dicembre 2021, con precisazione del successivo conferimento a Paola Taverna della carica di Vice Presidente vicaria; la costituzione di Comitati previsti dallo Statuto in via facoltativa, l’elezione dei componenti dei Comitati statutari e dei Comitati istituiti in via facoltativa assunte in date 9/10 dicembre 2021”.