M5S, Conte: “Per Grillo regola doppio mandato fondativa”

Lo stop di Beppe Grillo alla deroga al doppio mandato? “Quella di Grillo non è una posizione nuova, Grillo lo ha detto già in più occasioni che per lui la regola del doppio mandato è una regola fondativa del M5S. Anche su questo ci confronteremo, la nostra è una comunità di teste pensanti che si confrontano, chiaramente la posizione del garante avrà un grande rilievo in questa valutazione che faremo”. Lo dice Giuseppe Conte, arrivando alla Camera per prendere parte all’assemblea congiunta.

Politica come servizio

A chi gli chiede se per lui la regola del doppio mandato sia inderogabile, “non possiamo parlarne ogni giorno, detto ciò” si tratta di un “principio ispiratore ha un valore identitario per il Movimento, cioè la politica non è una professione, un mestiere ma un servizio e perché sia servizio necessariamente deve essere a termine, sennò diventa un mestiere e noi questo non lo vogliamo”.

Sull’eutanasia

“Un chiarimento sull’eutanasia: la grande partecipazione che c’è stata nella raccolta firma, al di là dell’aspetto tecnico sull’ammissibilità che è legata alla formulazione del quesito, ci impone, impone all’intero Parlamento di discutere con noi del nostro progetto che è in discussione, ben articolato e costruito. Il Parlamento deve dare una risposta al paese, quelle firme non possono essere gettate al vento”. “Abbiamo un testo, una discussione già avviata, l’imperativo morale è dare una risposta al paese e alle tante persone in difficoltà che chiedano procedure chiare e trasparente davanti a condizioni di vita che appaiono irreversibili. Noi su questo dobbiamo essere in prima fila a incitare le altre forze politiche”.