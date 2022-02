M5S, Grillo atteso a Roma. Conte: “Lo vedrò”

Beppe Grillo è atteso a Roma nelle prossime ore. Il garante del M5S potrebbe arrivare presto nella Capitale, per provare a risolvere l’impasse causato dall’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’efficacia del nuovo statuto 5 Stelle e l’elezione di Giuseppe Conte come leader del Movimento. “Beppe non ha ancora deciso se arrivare a Roma in serata o domani”, fanno sapere fonti di primo piano del Movimento. Fonti vicine a Grillo spiegano che “presto” ci sarà un “incontro”. Del resto lo stesso Grillo in un post sui social ha annunciato un confronto anche con Conte.

La risposta di Conte

“Se vedrò Grillo? Sì certo, ci incontreremo, ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni”, dice il leader M5S Conte parlando con i cronisti. “L’azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedimento giudiziario, peraltro provvisorio, cautelare, e quindi stiamo trovando delle soluzioni per procedere ancora più forti”, prosegue l’ex premier.