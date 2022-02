M5s, il 1° marzo il Tribunale di Napoli discute il ricorso su Conte

Si terrà il prossimo 1° marzo la prima udienza, presso il Tribunale civile di Napoli, sulla revoca chiesta dal Movimento 5 stelle circa la sospensione dello statuto del Movimento disposta dai giudici. E’ in gioco la leadership dell’ex premier, Giuseppe Conte, sui M5s. Il 7 febbraio scorso, infatti, il tribunale aveva sospeso le due delibere che avevano permesso la modifica dello statuto del movimento e l’elezione del nuovo presidente, Conte. Nel dispositivo, il giudice Gian Piero Scoppa aveva motivato scrivendo che “i provvedimenti sono stati sospesi in via cautelare per la sussistenza di gravi vizi nel processo decisionale”. Questo principalmente per l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti ed il conseguente mancato raggiungimento del quorum (la decisione dei magistrati civili rispondeva a sua volta, ad un ricorso depositato ad ottobre del 2021 da un gruppo di attivisti del Movimento). A cascata, questo aveva provocato la possibile impugnazione di qualsiasi decisione sull’organigramma dei M5s.

11 febbraio

4 giorni dopo l’emissione del provvedimento del Tribunale di Napoli – i legali del movimento avevano depositato il ricorso per la revoca del provvedimento cautelare emesso dai giudici, che aveva di fatto congelato – da un punto di vista tecnico – oltre al nuovo statuto, la leadership di Giuseppe Conte.

1 marzo

Sempre in data 1° marzo, è stata indicata come la data per l’arrivo delle conclusioni dei giudici, sull’eccezione di incompetenza territoriale nella causa di merito: si tratta di una richiesta presentata sulla base di una comunicazione del 2018 tra l’allora capo politico, Luigi Di Maio ed all’allora componente “anziano” del Comitato di Garanzia del M5s, Vito Crimi.

La missiva di Di Maio

Nella missiva Di Maio proponeva di usare lo stesso criterio per l’accesso al voto degli iscritti applicato alle votazioni e alle consultazioni su Rousseau anche alle votazioni che hanno come oggetto la convocazione dell’Assemblea degli iscritti, e dunque autorizzare a “prendere parte a tutte le future convocazioni dell’Assemblea, gli iscritti da almeno sei mesi con documento certificato”.