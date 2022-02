M5S, la magistratura sospende le delibere che avevano portato all’elezione di Conte

Il tribunale di Napoli ha sospeso le due delibere con cui, lo scorso agosto, il M5S ha modificato il suo statuto e eletto Conte come presidente del Movimento. La decisione è stata assunta in via cautelare: ma a leggere il testo dei giudici, Conte decade subito dalla carica di leader del Movimento in attesa che venga assunta la decisione definitiva nel merito. E l’avvocato Lorenzo Borrè, che ha assistito gli attivisti nel ricorso, conferma: «Da Conte ai vice, sono state azzerate tutte le cariche del Movimento 5 Stelle. M5S decapitato, siamo all’anno zero: ora ritorna in vigore il vecchio statuto, bisogna nominare il Comitato direttivo». Si apre quindi una nuova lacerazione all’interno dei pentastellati.

Provvedimenti bloccati

I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto 2021) sono stati bloccati per la sussistenza di «gravi vizi nel processo decisionale», in primis l’esclusione dalla votazione di oltre un terzo degli iscritti e il conseguente mancato raggiungimento del quorum. A presentare il ricorso alla magistratura erano stati alcuni attivisti M5S difesi dall’avvocato Lorenzo Borrè. Tra i militanti: Steven Hutchinson, Renato Delle Donne e Liliana Coppola, i quali hanno presentato il ricorso supportati da centinaia di attivisti che hanno contribuito al pagamento delle spese legali.

Elezione non valida

Il punto cruciale affrontato dai giudici riguarda l’esclusione dal voto che portò all’elezione di Conte degli iscritti al Movimento da meno di sei mesi. Per il tribunale tale esclusione va considerata «illegittima» poiché «ha determinato l’alterazione del quorum assembleare». La modifica al regolamento «risulta adottata sulla base di un’assemblea formata da soli 113.894 iscritti (quelli da più di sei mesi) in luogo dei 195.387 associati iscritti a quella data». Quindi oltre 80.000 attivisti sono stati esclusi indebitamente dal voto. Con quali conseguenze? «La violazione delle disposizioni contenute nello statuto dell’associazione comporta, su domanda di qualunque associato, l’annullamento della relativa deliberazione che sia stata impugnata» e dunque «fa di conseguenza, in questa sede, apparire invalida anche la delibera del 5 agosto 2021 con cui è stato nominato il presidente dell’ente».

la nomina di Conte al vertice dei M5S decade

«Le delibere impugnate…con cui è stato modificato il suo statuto e subito dopo nominata la neonata figura di presidente vanno sospese in attesa dell’esito del giudizio di merito». Dunque il tribunale blocca gli effetti delle contestate modifiche allo statuto ma sulla loro legittimità dovrà tornare a decidere. Esultano i ricorrenti che parlano di «democrazia ripristinata». «È stato ripristinato il principio della necessità della partecipazione di tutti gli iscritti nell’adozione delle scelte fondamentali del nostro MoVimento» dichiarano gli attivisti del M5S che avevano depositato ricorso ad ottobre 2021, che poi continuano: «La parità dei diritti è una pietra angolare del M5S e non può trovare deroga in alcun caso, tantomeno per l’accesso alle cariche statutarie in quanto non esistono primi inter pares. Ora confidiamo in un processo partecipativo aperto e in una riflessione sugli errori e sulle forzature fatte, chi ha sbagliato deve farsi da parte».