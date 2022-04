M5S, verso partnership blog Grillo-Movimento

Nella cena romana tra Beppe Grillo, Giuseppe Conte e Roberto Fico spunta anche il tema del blog del comico. Si starebbe lavorando a una sinergia tra il blog di Grillo e il Movimento.

In via di definizione

Il sito del garante dovrebbe tornare a essere una voce ufficiale del partito: l’accordo con il comico sarebbe in via di definizione. Questo spiegherebbe la presenza all’Hotel Forum, sede dell’incontro, del tesoriere pentastellato Claudio Cominardi. “Siamo qui per un saluto, per dargli il benvenuto”, ha detto Conte arrivando all’Hotel Forum.