M5S, vertici restano congelati: Tribunale Napoli rigetta ricorso Conte

Restano congelati i vertici M5S, compresa la guida del Movimento affidata a Giuseppe Conte. Il Tribunale di Napoli ha infatti rigettato il ricorso presentato dall’ex premier per la revoca dell’ordinanza di sospensione dello statuto e della sua stessa nomina a presidente dei pentastellati. A nulla è valsa la contestazione sollevata dai legali M5S, ovvero che Conte e i vertici grillini non sapevano di quel regolamento del 2018 che permetteva l’esclusione da ogni voto degli iscritti per tutti coloro che fossero entrati nell’Associazione Movimento 5Stelle da meno di 6 mesi. Un’esclusione che aveva indotto il Tribunale partenopeo a congelare i vertici del Movimento. Nella pronuncia firmata da Francesco Paolo Feo questa mancanza viene addirittura richiamata tra le motivazioni alla base del rigetto del ricorso. In attesa di un nuovo round, ossia l’udienza di merito fissata per il 5 aprile.

Borrè

“E ora Conte rifletta”. Lorenzo Borrè, l’avvocato dei ricorrenti M5S, commenta soddisfatto il provvedimento del Tribunale di Napoli. “L’ordinanza, accogliendo la prima delle 17 eccezioni di inammissibilità, dovrebbe fare riflettere chi si ostina a tirare dritto nonostante i rilievi del Collegio di cui all’ordinanza del 7 febbraio: per poter escludere dal voto gli associati iuniores dal 17 febbraio 2021 serve un regolamento adottato su istanza del Comitato direttivo”, dice il legale a proposito del voto che il 10 e l’11 marzo si terrà sulla piattaforma SkyVote. Borrè non esclude di impugnare la nuova votazione: “Le modalità di convocazione dell’assemblea e le modifiche proposte prestano indubbiamente il fianco, entrambi i fianchi direi, a eventuali nuove impugnazioni. Ricordo sempre che non sono io ad impugnare: la mia opera si riduce al patrocinio. Ma se tanto mi dà tanto…”. E a chi gli chiede di possibili, nuove controversie legate al trattamento dei dati degli iscritti con la votazione su SkyVote, l’avvocato risponde: “La questione del trattamento dei dati non l’ho ancora studiata e quindi non mi esprimo. Mi limito a ricordare quanto sostenuto da Grillo nel comunicato del 29 giugno 2021. Francamente non comprendo questa coazione ad aggiungere problemi ad altri problemi enormi”.