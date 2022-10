Macron: “A Kiev missili, radar e sistemi antiaereo”

La Francia invierà altre armi all’Ucraina nella guerra contro la Russia. Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron in un’intervista a France 2, dopo avere assicurato di “non volere una guerra mondiale”. “Abbiamo consegnato fin dall’inizio della guerra i famosi cannoni Caesar, e gli ucraini ci hanno ringraziato. Continueremo – ha detto – Stiamo lavorando alla consegna di altri sei cannoni Caesar”. Macron ha parlato anche della fornitura di altri missili, sistemi antiaerei e radar.

Difendere anche la Francia e attacca Putin

“Non possiamo consegnare tutto quello che gli ucraini chiedono, perché dobbiamo tenerne un po’ per proteggere il nostro fianco orientale – ha poi sottolineato – Stiamo proteggendo il nostro territorio nazionale. Nei primi giorni abbiamo inviato in Romania soldati ed equipaggiamenti. Stiamo rafforzando la nostra presenza”. “Vladimir Putin deve fermare questa guerra e tornare al tavolo del negoziato”, ha aggiunto e rispondendo alla domanda se la Russia sia uno Stato terrorista ha detto: “Non voglio entrare in questo tipo di definizioni. La Russia è oggi uno Stato che ha deciso di fare la guerra e che ha violato l’integrità dell’Ucraina”. Il presidente ha poi denunciato i “crimini di guerra” commessi dalla Russia: “Abbiamo inviato dei giudici, ed è la giustizia internazionale che deve decidere”.