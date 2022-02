Macron al telefono con Putin. Johnson: “Mosca pianifica più grande guerra in europa dal 1945”

Oggi è il giorno del colloquio telefonico tra il presidente francese Macron e il presidente russo Putin. I due si erano visti qualche giorno fa divisi da un tavolo lungo cinque metri. Al centro della telefonata fa sapere l’Eliseo c’è sempre la de-escalation del conflitto ai confini dell’Ucraina. Ieri sera il capo dell’Eliseo ha parlato a lungo con l’omologo Zelensky. “Noi siamo lo scudo dell’Europa contro l’esercito russo. Difendeteci o faremo da soli”, ha detto all’Occidente il presidente ucraino Zelensky ieri nel suo intervento alla conferenza di Monaco. “Le sanzioni servono prima e non dopo l’attacco”, ha aggiunto chiedendo un incontro con Putin.

Biden

La casa Bianca rende noto che il presidente Joe Biden ha convocato per oggi una riunione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale sulla crisi. Secondo il presidente dem, informato dal suo staff d’intelligence “la Russia potrebbe lanciare un attacco contro l’Ucraina in qualsiasi momento”.

Johnson

Le prove suggeriscono che la Russia sta pianificando “la più grande guerra in europa dal 1945”, ha detto il primo ministro britannico, Boris Johnson, in un’intervista alla Bbc ai margini della conferenza. In un certo senso, “il piano è già iniziato”, ha aggiunto il premier secondo il quale le truppe russe non stavano solo progettando di entrare in Ucraina da Est, attraverso il Donbass, ma dalla Bielorussia e dall’area circostante a Kiev.

Mosca e le prove di forza

Tutto questo mentre Mosca esibisce ancora i muscoli esercitando il suo arsenale di “deterrenza strategica” e rilanciando il suo arsenale missilistico intercontinentale, punta di diamante dell’arsenale nucleare bellico russo. E’ lo stesso presidente Putin da Mosca, con il leader “amico” bielorusso Lukashenko, a guidare le esercitazioni strategiche con missili balistici.

Il Consiglio Europeo

A Monaco il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel pone un interrogativo importante “Gli alleati occidentali non possono continuare ad offrire per sempre ramoscelli d’ulivo mentre la Russia conduce test missilistici e ammassa le truppe lungo il confine con l’Ucraina” ha detto Michel, ponendo ai partecipanti della conferenza di Monaco sulla sicurezza questa domanda: “il Cremlino vuole il dialogo”?