Macron favorito ma 28% voti Melenchon per Le Pen

Alle elezioni presidenziali in Francia i voti più contesi sono quelli di Jean-Luc Mélenchon, arrivato terzo al voto del 10 aprile. Stando a quanto emerge da un sondaggio di OpinionWay-Kéa Partners per Les Echos, a sorpresa il 28% di chi al primo turno ha scelto il leader di France Insoumise, il prossimo 24 aprile voterà per la leader del Fronte nazionale Marine Le Pen. E questo nonostante il primo appello di Mélenchon fosse quello di non dare nemmeno un voto a Le Pen. Meno della metà, il 44% dei suoi elettori voterà per il presidente uscente Emmanuel Macron e quasi un terzo, il 28%, ha invece deciso di astenersi.

Le Pen si fa sotto

Secondo le intenzioni di voto, quindi, Macron verrebbe confermato alla presidenza francese, ma con un scarto inferiore rispetto al 2017, quando vinse con il 66% dei voti contro il 34% di Marine Le Pen. Le ultime previsioni danno il presidente uscente confermato con il 54% dei voti, contro il 46% della candidata del Fronte nazionale.