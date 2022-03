Macron: “Francia darà ancora armi a Kiev”

”La Francia continuerà a fornire armi a Kiev” perché ”la nostra strategia è quella di mettere fine al conflitto il prima possibile”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. ”La Russia è sempre più isolata. Le sanzioni hanno un impatto sull’economia russa, siamo pronti ad aumentarle fino a quando sarà necessario”, ha aggiunto.

Macron in appoggio alla Nato

”La Nato ha fatto la scelta di sostenere l’Ucraina in questa guerra senza entrare in guerra con la Russia”, ha detto Macron confermando che la Francia e altri alleati della Nato continueranno a fornire armi all’Ucraina. Macron ha detto che ”vogliamo essere efficienti, ma non cobelligeranti”. “Abbiamo deciso di intensificare il lavoro per prevenire e organizzarci in caso di escalation” sottolinea. ”Abbiamo preso atto della necessità di continuare ad adattare la nostra posizione alla nuova situazione strategica causata dalla guerra in Ucraina e alle sue conseguenze”, ha proseguito.