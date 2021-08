Maltempo: Marca Trevigiana: oltre 150 denunce danni a Condifesa

Sono giunte a Condifesa TVB oltre 150 denunce per danni da grandine e vento forte in seguito al fortissimo temporale verificatosi nel pomeriggio di lunedì 2 agosto, 50 riguardano le aree dell’Opitergino Mottense.

Nadal

Per il presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal (oltre 10mila imprese associate) “chi è assicurato sarà risarcito. Dai primi sopralluoghi effettuati emerge che le aziende hanno copertura assicurativa. Il nostro impegno prosegue nell’informazione e divulgazione che oggi assicurarsi è vantaggioso visti soprattutto gli sconvolgimenti atmosferici con cui dobbiamo purtroppo convivere”.

Codato e le assicurazioni

Per l’area dell’Opitergino Mottense le aziende colpite pesantemente con danni considerevoli fino al 100% del prodotto in campo sono almeno una cinquantina i prodotti più colpiti come il mais, la soia che si trovano in una fase molto delicata e danni subiti in questa fase compromettono il buon esito della coltura. Danni ingenti anche a frutta, ortaggi e ovviamente vigneti con numerosi filari abbattuti dal vento forte e perdite di produzione significative all’approssimarsi della vendemmia. Il direttore del Codifesa TVB Filippo Codato ha sottolineato: “Invitiamo tutti soci colpiti a segnalare prontamente i danni non solo per gli indennizzi assicurativi ma anche per i preziosissimi fondi mutualistici che danno risposte pronte e significative sui danni da vento agli impianti arborei”