Manifestazione 30 Maggio Padova Piazza Eremitani ore 10,00

Le libertà personali sancite nella Costituzione sono state calpestate da questa classe politica! In Parlamento, asseriscono che sono al Governo in quanto cosi ha sancito la Democrazia “In democrazia vince la maggioranza e questo è fuori ogni dubbio, ma quando si parla di società economica, di lavoro d’esigenze familiari e di cosa sia reale e cosa meno, l’evidenza dei fatti è quella che stabilisce chi ha torto e chi ha ragione!

Il Perchè

Questa classe politica ha torto su tutti i fronti!

· Questa classe politica NON ha mantenuto nessuna delle innumerevoli promesse fatte!

Non ha creato nessun presupposto affinchè le famiglie e l’economia potessero sopravvivere al Lockdown.

· Questa classe politica NON è intervenuto tangibilmente nel taglio dell’imposizione fiscale, non è intervenuto tagliando le tasse sui servizi diretti: Luce, Acqua, Gas, Non ha tagliato le accise sui carburanti.

· Questa classe politica ha promesso ha dichiarato stanziamenti faraonici ad ogni conferenza stampa ma tangibilmente nulla è realmente arrivato, se non vacue promesse e “truffe comunicative”.

La cassa integrazione

La cassa integrazione è ancora un miraggio per i più, dei contributi da €600,00, poi €800,00 ed infine €1.000,00 per la maggioranza dei teorici beneficiari, sono ancora dei miraggi.

I bonus turistico

L’apoteosi delle truffe comunicative risiede nel settore del Turismo e nel Bonus Turistico in particolare dove il governo di fatto ha dichiarato stanziamenti per € 4.000.000.000 ma sono del tutto evanescenti ed impraticabili.

I dimenticati

Questa classe politica con la complicità del COVID 19 attraverso il Lockdown ha coperto il fallimento dello stato e di fatto sta preparando gli Italiani alla svendita di ciò che è rimasto ai poteri economici sovra nazionali passando probabilmente attraverso delle patrimoniali che sono dietro l’angolo!

Il disastro italiano

Il disastro Italiano è legato alla gestione della Politica da parte dei partiti, tutti nessuno escluso!

· Il Popolo deve essere parte attiva nel processo decisionale, noi il POPOLO chiediamo un radicale cambio nell’assetto istituzionale e riteniamo che le forme di DEMOCRAZIA DIRETTA siano l’unica possibilità per un futuro, sebbene difficile da affrontare almeno cosciente e consapevole, oggi purtroppo siamo nelle mani di molte persone che per interessi personali “svendono” il nostro futuro!

· Il Popolo quindi scenderà in Piazza Eremitani il 30 Maggio in una manifestazione regionale ed autorizzata dalla questura, in modo diligente e democratico, le manifestazioni si stanno moltiplicando a livello nazionale, noi scenderemo in Piazza con la P di Popolo ben evidente e se le promesse del Governo non verranno mantenute IMMEDIATAMENTE con le disposizioni attuative che ancora mancano l’unico consiglio che ci sentiremo di dare a tutte le Partite Iva che interverranno sarà quello di percorrere la via dello “SCIOPERO FISCALE DI SOPRAVVIVENZA”

La rabbia

Se di fronte alla scelta di vivere, mangiare pagare i fornitori ed i dipendenti o pagare le tasse, noi pagheremo i primi e le tasse ….. forse un giorno quando lo stato ci corrisponderà servizi adeguati all’imposizione fiscale vessatoria dalla quale siamo oppressi!

Organizzatori

Organizzatori: Roberto Agirmo – Marzia Terzi. Durante la manifestazione interverranno tra gli altri: Docenti di Sociologia, Economia e molti rappresentanti del mondo Imprenditoriale Veneto.

Roberto Agirmo Portavoce AgiamoAdesso Veneto