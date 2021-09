Manifestazione contro il Green pass, è caccia ai giornalisti: “Terroristi!”

“Libertà, libertà”, “No al green pass” risuonano in una piazza del Popolo dove è da poco iniziato l’evento di due gruppi diversi che manifestano contro il certificato verde. Uno è costituito dal gruppo Io Apro, l’altro da Forza Nuova. “Noi siamo contro il Green Pass ma a favore del vaccino”, sottolineano i leader dei commercianti di Io Apro. “Chiudo i ristoranti e mi faccio mantenere dal governo. Lo Stato ci sta dividendo”, continuano. Ma a scaldare gli animi della piazza sono i militanti di Forza Nuova e il leader romano Giuliano Castellino che ne guida una delegazione.

L’aggressione

Posizionati di fronte ai gazebo, sulla fontana dei leoni, di li a poco innescano le tensioni con i giornalisti: “Giornalista terrorista”, “Andate via” e cori contro il premier Mario Draghi e il virologo Burioni. Subito i toni si sono alzati contro i giornalisti a cui viene intimato di non avvicinarsi e non riprendere con la telecamera, ma della polizia che blinda la piazza nemmeno l’ombra. Insulti e qualche spintone, poi il coro: “Stampa e tv non ne possiamo più”. Si srotolano gli striscioni come allo stadio, sulla scalinata della fontana: “Non passerà”. La folla si scalda e gli uomini di Giuliano Castellino prima intimano a due giornalisti di non riprendere e poi li aggrediscono fisicamente.

Salvini e Draghi nel mirino

Draghi boia, Salvini traditore”, “Green Pass come un apartheid” e ancora “la Libertà sopra tutto”, sono solo alcuni degli slogan su cartelli, striscioni e scatole di fortuna che i manifestanti espongono in piazza del popolo contro il Green Pass. Alcuni si sono sentiti traditi anche dalla Lega di Matteo Slavini ed hanno intonato: “Salvini ci hai tradito”. Tanti quelli senza mascherina che ironizzano contro chi la porta. Sventola un’enorme bandiera italiana, il tricolore è ovunque, si fanno foto “per testimoniare le persone presenti in piazza perché i media non ci mostreranno mai” dicono i manifestanti accorsi da molte parti d’Italia. Se c’è un odio che li accomuna tutti, oltre quello contro i giornalisti è quello contro la politica e le scelte dei suoi esponenti: “I politici fanno schifo, vogliono rovinare questo Paese”, nulla di nuovo sotto al sole.