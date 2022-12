Manovra, il Terzo polo si ritira dalla commissione Bilancio: «C’è un limite alla decenza». Il M5s attacca il governo: «Sovranisti dell’evasione fiscale»

Le opposizioni insorgono contro la gestione dei passaggi parlamentari relativi alla legge di Bilancio. Persino il più collaborativo dei gruppi politici, il Terzo polo, che qualche settimana fa aveva deciso di aiutare il governo portando a Palazzo Chigi alcune proposte, non dà più credito all’esecutivo. «Finché non si chiariranno tra loro, in commissione non siederemo più – annuncia Carlo Calenda -. Ma non intendiamo rivolgerci ai vertici delle istituzioni, come fece Meloni l’anno scorso scrivendo al presidente della Repubblica. Noi lasciamo in pace Mattarella. Ma se Meloni fosse oggi all’opposizione, si andrebbe a incatenare davanti al Quirinale». In una conferenza stampa tenuta al Senato dai rappresentanti di Azione e Italia Viva, era stato Luigi Marattin, membro della commissione Bilancio di Montecitorio, ad annunciare per primo “l’Aventino” del Terzo polo: «I relatori non hanno presentato gli emendamenti, non c’è nessun parere, si rinvia l’ufficio di presidenza della commissione Bilancio alle 16.30. Per noi la partita finisce qui, siamo esattamente nelle condizioni nelle quali ci siamo lasciati alle 4 di stanotte, non ci sono i pareri, non ci sono le riformulazioni. C’è un limite all’arroganza, c’è un limite alla decenza. Non accettiamo di stare in contesti in cui c’è tutto fuorché la serietà e la responsabilità di governare questo paese».

Le parole di Richetti

Riprende il tema del rispetto delle istituzioni anche il capogruppo alla Camera Matteo Richetti: «Siamo di fronte a una gestione che il parlamento della Repubblica non solo non si può permettere, ma non merita, cosa andiamo a fare nelle prossime dieci ore in una commissione che, a un certo punto, capirà che si va in Aula all’antivigilia e si inventeranno qualcosa. Io devo andare mio tramite a far umiliare la funzione del parlamentare? Altro che tweet di Giorgia Meloni, siamo a un livello mai raggiunto nell’elaborazione della legge più importante, qui non c’è più da difendere un pezzo di provvedimento, ma le istituzioni e la dignità delle persone». Unanime, poi, è la richiesta di scuse che il Terzo polo avanza al ministro per i Rapporti con il parlamento, Luca Ciriani. «Va bene tutto nella vita, ma non si insulta un parlamentare eletto», dice Calenda. L’offesa è stata rivolta a Marattin durante i lavori di commissione. Il ministro Ciriani gli avrebbe detto: «Ma tu dove vai che sei un miracolato? Ma tu come sei stato eletto, guarda me che ho preso il 52%». Il resto delle definizioni che Calenda dà al governo e alla Manovra sono eloquenti: «Roba da mercato delle vacche», «non collaboriamo a questo scempio», «la maggioranza è nata morta», «Forza Italia ha milioni di richieste di marchette», «governo colabordo, altro che “pronti”» e l’elenco sarebbe ancora lungo.

«Governo di sovranisti dell’evasione fiscale, patrioti dei borsoni pieni di contanti»

Anche Movimento 5 stelle e Partito democratico attaccano la maggioranza. «A 24 ore dall’approdo in Aula della Manovra, la maggioranza e il governo sono nel caos più totale. Non c’è traccia degli emendamenti dei relatori né dei pareri o delle riformulazioni – scrivono in una nota i deputati grillini in commissione Bilancio -. A che gioco stiamo giocando? Di questo passo, l’esercizio provvisorio più che un rischio sembra una certezza, e non per colpa delle opposizioni: la maggioranza sta facendo tutto da sola. Il M5s non è disponibile a ulteriori rinvii: se la maggioranza e il governo non sono in grado di mandare in porto la legge di Bilancio se ne assumano la responsabilità davanti al Paese». E poi, ancora più duramente: «Stanno svelando il vero volto dei sovranisti dell’evasione fiscale, patrioti dei borsoni pieni di contanti, alfieri del colpo di spugna elevato a regola. Stanno trasformando l’Italia in un Eldorado fiscale che rischia di screditare il Paese oltre ogni misura. Faremo tutto il possibile per evitare questa deriva di gravità immane». La capogruppo del Pd Debora Serracchiani, infine, chiarisce la posizione del suo partito: «Noi, più che metterci tutto il senso di responsabilità che ci ha sempre contraddistinto, direi che siamo oltre ogni limite accettabile e tra l’altro si pregiudica anche la possibilità che la Manovra arrivi in Aula domani come era previsto».

Le tempistiche della mattinata (disattese)

Si prolungano i tempi della manovra finanziaria targata Giorgia Meloni in Parlamento. Nella seduta della commissione Bilancio alla Camera – iniziata alle 19.30 di lunedì e durata 11 ore – per raggiungere un’intesa tra maggioranza e opposizione sulle ultime modifiche alla legge di Bilancio 2023, non è stato approvato alcun emendamento. Il presidente della commissione, Giuseppe Mangialavori, verso le 6.20 ha riaperto la seduta per comunicarne la chiusura. La convocazione dell’ufficio di presidenza è per oggi, martedì 20 dicembre, alle ore 13, poi la commissione tornerà a riunirsi alle 14. L’obiettivo, spiegano fonti di governo, è chiudere l’esame in commissione nel pomeriggio intorno alle 17. L’approdo in Aula, previsto alle 13 di domani – mercoledì 21 dicembre – potrebbe slittare di qualche ora per poi dare il via alla discussione generale e, il giorno successivo, a una maratona che si protrarrà anche in notturna tra giovedì e venerdì, 23 dicembre. A seguire il voto finale sul provvedimento. La premier Meloni non contempla l’ipotesi dell’esercizio provvisorio: «Mi sento di garantire che ci sarà la legge di bilancio nei tempi previsti», ha assicurato.

In sei giorni di lavoro zero emendamenti

Dopo sei giorni di lavoro nessun emendamento è stato approvato. Un impasse che si desume dai numeri: finora sono stati messi ai voti circa cento emendamenti di Pd, M5s, Terzo polo e Avs, tutti respinti. Oltre 420 sono stati accantonati, una decina ritirati e ne restano teoricamente da esaminare più di 800, oltre a quelli presentati dal governo Meloni e quelli, sottoscritti dai relatori, che ancora non sono stati depositati. Alle 2.30 i lavori nella Sala del Mappamondo di Montecitorio sono stati sospesi per oltre tre ore, a margine gli incontri tra il governo e i gruppi parlamentari per provare a trovare la quadra. Il governo ha avviato delle trattative, proseguite a rilento, con vari gruppi di maggioranza e opposizione. Dialogo che sembra procedere a rilento con pochi risorse con cui garantire le coperture, poiché il fondo per le modifiche parlamentari si sarebbe ridotto a circa 200 milioni di euro.