Manovra, linea Meloni

Si farà il possibile. Anzi, il necessario. Ma «non sarà una manovra elettorale». Aperitivo agrodolce a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni chiama in conclave la sua maggioranza. I vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario, mente e adesso “voce” del governo. Uno ad uno, sfilano da Piazza Colonna anche tutti i capigruppo della coalizione. Una “riunione di spogliatoio”, così la ci sono. Per fare squadra. E prepararsi a un autunno caldissimo. La finanziaria da scrivere, per ora a matita, tra mille vincoli e ristrettezze. Le riforme da attuare. Con un’agenda già definita: «La delega fiscale, l’autonomia differenziata, la riforma della Giustizia, e la riforma Costituzionale che nelle prossime settimane arriverà a definizione», fa sapere il governo.

Il verticale

Meloni accoglie i suoi con prosecco e tartine. Ma come prevedibile nel clima di convivialità si fa spazio la cronaca politica. Cioè la manovra, il vero cruccio del governo mentre l’estate tramonta. Qualcuno attendeva al brindisi Giancarlo Giorgetti, il ministro dell’Economia sotto assedio dei partiti in cerca di un cenno benevolo per le coperture delle tante, troppe promesse elettorali. Ma il ministro non c’è. La sua presenza «non era prevista, è una riunione politica», precisano dal Mef smentendo polemiche. «Si preannuncia un anno complesso che la maggioranza è pronta ad affrontare con determinazione e serietà», fanno sapere a riunione in corso fonti di Chigi. Dove «una maggioranza compatta», così assicura dal cerchio della premier, già indossa l’elmetto in vista dei «tentativi di divisione e sabotaggio» delle opposizioni. Meloni detta ai partiti l’agenda. La priorità è «concentrare le risorse su salari, sanità, famiglie e pensioni, a partire da quelle dei giovani». I fondi che si troveranno, è il messaggio perentorio della leader di Fratelli d’Italia, finiranno qui. Taglio del fisco cuneese. Pensioni: la Lega spera ancora ci sia spazio per Quota 41, la riforma che permette di andare in pensione con 41 anni di contributi, mentre Forza Italia spinge per l’innalzamento delle pensioni minime a 700 euro. Si vedrà. Dunque la Sanità: mentre le opposizioni si compattano e scrivono una “contro-manovra” proprio centrata sui fondi al sistema sanitario nazionale, Meloni fa sapere che il governo è già al lavoro per aumentare gli stipendi dei medici ei professionisti del settore. Elly Schlein avvisata. E il resto? Ci sarà spazio per la ridda di richieste cui i partiti di maggioranza, in fila davanti all’ufficio di Giorgetti al Mef, chiedono di dare seguito? A Palazzo Chigi Meloni non entra nei dettagli. Ma fa capire la risposta. In una manovra che per ora ha sul tavolo poco più di 8 miliardi di euro, lo spazio per 40 miliardi di promesse, è matematico, non ci sarà.

La linea

I capigruppo presenti – Romeo e Molinari per la Lega, Barelli e Ronzulli per Forza Italia, i meloniani Foti e Malan e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi – concordano con la leader il metodo d’azione. In attesa di leggere la Nadef il 27 settembre – allora sì parlerà Giorgetti – Meloni invita a non cercare di disperdere in mille pulviscoli il magro tesoretto per la finanziaria di autunno. E tantomeno a cercare in questa manovra un’asse elettorale per le europee: non è la manovra giusta per farlo. È un’austerità digerita a fatica dalla premier, ma necessaria. E a Palazzo Chigi già si punta il dito sulle responsabilità. I sospetti guardano a una Commissione Ue che, è la convinzione, finora si sta mostrando meno flessibile sui conti italiani di quanto previsto. O sperato. Ieri Salvini ha dato un nome e cognome a questi sospetti: Paolo Gentiloni. «Ho avuto l’impressione di avere un commissario europeo che giocava con la maglietta di un’altra nazionale. Più che dare suggerimenti, elevava lamenti e critiche», affonda il leghista. «Il commissario ha la fiducia del governo italiano per definizione», replica l’ex premier da Bruxelles. Poi c’è il Superbonus targato Cinque Stelle che «ha sfasciato i conti pubblici», tuonano dal governo. Eccolo, l’elmetto. A Palazzo Chigi Meloni convoca anche il ministro ai Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani per prepararsi alle battaglie d’autunno in aula. La strada è già in salita così.