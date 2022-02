Mascherine all’aperto, Costa conferma: via l’obbligo dall’11 febbraio in tutta Italia

Via le mascherine all’aperto dall’11 febbraio: a confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che spiega che è «in arrivo un provvedimento del ministero della Salute per togliere le mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall’11 di febbraio». Per Costa «questo è un segno di speranza per tutti gli italiani».

La scadenza di Speranza

Scade infatti il 10 febbraio l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina non solo al chiuso, ma anche «in tutti i luoghi all’aperto». Nel provvedimento firmato dal responsabile della Salute è scritto «anche in zona bianca». Adesso il governo ha deciso di farla scadere, togliendo l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione all’aperto. Gli uffici legislativi erano al lavoro da giorni.

Complicazione risolta

A complicare ulteriormente il quadro normativo era il fatto che il decreto varato dal governo la scorsa settimana elimina le restrizioni previste nelle varie zone per chi è vaccinato: e infatti il governo ha stabilito che dall’11 febbraio — per chi è vaccinato — sarà possibile stare all’aperto, senza mascherina, in tutta Italia, a prescindere dalle «zone».