«Mascherine: quanti soldi ha dato la Regione a Grafica Veneta?»

Prima di partire per le vacanze a Rovigno, Andrea Zanoni ha depositato un’interrogazione in Consiglio regionale per fare luce sui rapporti tra la Regione e Grafica Veneta. E l’ha firmata con Anna Maria Bigon, mentre gli altri esponenti del Pd e dell’opposizione hanno preferito riflettere sul da farsi.

La richiesta





«Credo sia utile fare chiarezza sui rapporti tra la Regione e le sue partecipate e Grafica Veneta: cos’hanno acquistato e quanto hanno speso le strutture della Regione dal 2020 a oggi?. «Lo so che la risposta arriverà tra 5-6 mesi, quando calerà il vespaio sul caso dell’azienda di Trebaseleghe, accusata di caporalato dalla procura di Padova. Quanto emerso dall’inchiesta è gravissimo: risulterebbe che parte della dirigenza di Grafica Veneta fosse perfettamente a conoscenza dello sfruttamento dei lavoratori stranieri, sia per i turni di lavoro massacranti che per la sorveglianza a cui erano sottoposti. Qualora ci fosse un rinvio a giudizio dei vertici, la giunta Zaia ha intenzione di costituirsi parte civile nel processo?» chiede Andrea Zanoni. «Noi pensiamo che tale scelta sarebbe importante per dare un segnale forte all’opinione pubblica» si legge nell’interrogazione depositata.

Il rapporto Zaia – Franceschi

«Il presidente Zaia, dopo giorni di silenzio, ha ribadito la sua stima per Franceschi, presidente di Grafica Veneta, ricordando le mascherine donate, inizialmente due milioni di pezzi poi diventati tredici milioni. A marzo 2020 sempre Zaia dichiarò “se necessario, ne prenderemo tutte quelle che serviranno, pagandole, com’è giusto che sia”. Vorremmo sapere se è stato necessario, se la Regione ha acquistato ulteriori dispositivi e altro materiale, di qualsiasi genere, e la spesa complessiva di tutta l’operazione. E lo stesso vale per le società partecipate. In un articolo del “Fatto Quotidiano, infatti, si parla del 2020 da favola dell’azienda di Trebaseleghe e si sottolinea che “come si legge nei bilanci i dispositivi sanitari sono stati venduti (anche alle istituzioni regionali) a prezzi molto più alti rispetto al costo”. Da qui la richiesta di conoscere in dettaglio tutte le operazioni, per fare chiarezza assoluta», concludono Zanoni e Bigon.