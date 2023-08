Mattarella e 5 Capi di Stato

«Non c’è più tempo da perdere, non c’è più tempo per scendere a compromessi». Mentre l’Europa fa i conti con un’ondata di caldo anomalo e l’Italia cerca di riparare i danni dei fenomeni estremi a suonare la sveglia sui cambiamenti climatici ci pensa, ancora una volta, Sergio Mattarella. Che lancia un appello all’Unione europea e alla comunità internazionale. Per ricordare a tutti che il problema del surriscaldamento deve restare «in cima alla loro agenda politica». E chiedi di correre ai ripari, e fallo subito.Non è la prima volta che il presidente della Repubblica interviene per rimettere il tema al centro del dibattito. Prima in un messaggio al presidente della Grecia funestata dagli incendi. Poi per assestare una bacchettata ai negazionisti del clima: «Discussioni surreali», le aveva definito. Ieri però Mattarella è intervenuto con un appello condiviso da altri cinque capi di Stato. Quelli di Croazia, repubblica Ellenica, Malta, Slovenia e Portogallo: tutti membri del gruppo Arraialos, associazione informale di un gruppo di Paesi Ue. E soprattutto, tutti Paesi del Mediterraneo, dunque alle prese più degli altri con l’aumento delle temperature e le sue conseguenze.

Nessuna esitazione

La situazione ambientale va affrontata senza esitazioni, è il monito contenuto nel documento. «È imperativo agire e prendere iniziative urgenti ed efficaci», scrivono i sei capi di Stato. Convinti che «tutti i Paesi del Mediterraneo devono coordinarsi e reagire», e «impegnarsi in uno sforzo collettivo per arrestare e invertire gli effetti della crisi climatica». È proprio la regione del sud dell’Europa, secondo i presidenti promotori dell’iniziativa, ad essere «gravemente colpita» e «a rischio immediato». Non soltanto di «scarsità di acqua ed elettricità», ma anche «di inondazioni, diffuse onde di calore, incendi e desertificazione. I fenomeni naturali estremi stanno distruggendo l’ecosistema e minacciando la nostra vita quotidiana, il nostro stile di vita», prosegue il messaggio. Che si rivolge non solo alle istituzioni dell’Ue.

Fatti, non parole

Servono, insomma, non parole, ma «politiche concrete»: «Non c’è più tempo da perdere, non c’è più tempo per scendere a compromessi per ragioni politiche o economiche». Appello che arriva insieme a quello di Papa Francesco, che da Lisbona sprona i giovani a prendersi cura «della casa comune». E che viene elogiato pure da gran parte della politica. Da M5S, soprattutto Conte (che ne approfitta per attaccare il governo nella figura della Meloni, «sordo sull’emergenza climatica») a Verdi e Sinistra, fino ad Azione, che si augura che le parole del capo dello Stato «non restino inascoltate». Mentre da Italia viva arriva l’appello a ripristinare il piano contro il dissesto idrogeologico Italia sicura e ad approvare «subito» una legge sul clima.