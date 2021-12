Mediaset “sospende” Paolo Del Debbio e Mario Giordano: stop alle loro trasmissioni

Mario Giordano e Paolo Del Debbio si concederanno (per forza di cose) una lunghissima pausa festiva. Le ultime puntate del 2021 di “Fuori dal coro” e “Dritto e rovescio” andranno infatti in onda rispettivamente il 7 e il 9 dicembre. La chiusura anticipata coinciderà anche con un ritorno molto tardivo: i due talk show di attualità e politica torneranno solo il 25 e il 27 gennaio 2022. Una lunga pausa imposta da Mediaset, sulla quale per ora non ci sono spiegazioni.

Un’eternità

Una pausa di un mese e mezzo (abbondante) rappresenta un’eternità nel mondo della tv e assomiglia di più a una vacanza estiva che a una tipica pausa per il periodo natalizio. Ciò significa che né Del Debbio né Giordano saranno in onda per la stragrande maggioranza del “periodo” in cui sarà in vigore il tanto discusso Super Green Pass, salvo che il Governo Draghi non decida di prorogarlo ancora più a lungo, anche per il resto del mese di gennaio. Non solo: i due programmi non potranno seguire una fase delicatissima per la politica italiana, ovvero quella di avvicinamento all’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.

Per altri pausa più breve

Altri programmi televisivi molto seguiti che si occupano pressappoco degli stessi temi osserveranno una pausa più breve: Piazzapulita sarà fermo per circa un mese: l’ultima puntata del 2021 sarà trasmessa il 16 dicembre. Per il ritorno c’è ancora il dubbio tra 6 e 13 gennaio ma appare improbabile che il programma di Formigli vada in onda nel giorno dell’Epifania. Discorso pressoché identico per Cartabianca e diMartedì, che si fermeranno nella settimana tra il 13 e il 19 dicembre e torneranno quando le feste natalizie saranno in archivio, post 6 gennaio.

Troppo spazio ai no vax?

Nicola Porro si fermerà, proprio come i suoi colleghi di Rete4, la prossima settimana, per poi tornare in onda il 10 gennaio. “Controcorrente” sarà in pausa dal 19 dicembre al 9 gennaio; Veronica Gentili riprenderà a lavorare il 9 gennaio. Giuseppe Brindisi continua la sua inarrestabile maratona: “Zona Bianca”, iniziato lo scorso aprile, per ora non si è fermato e continerà ad andare in onda anche durante il periodo natalizio. E già circola la voce che uno dei motivi di una sospensione così lunga sia il troppo spazio mediatico dato ai no vax (sempre colpa loro…..)