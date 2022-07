Melitopol, colpito aeroporto controllato da Russia

Ci sarebbero state delle esplosioni nella notte a Melitopol , in Ucraina, e nell’aeroporto controllato dalle forze russe. Lo riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Ria Novosti’. Al momento non ci sono informazioni circa eventuali vittime. Le forze armate ucraine avrebbero intanto respinto con successo un assalto nemico vicino a Prudyanka. Lo riferisce, secondo quanto riporta ‘Ukrainska Pravda’, lo Stato maggiore delle forze armate ucraine. Le forze russe avrebbero effettuato un attacco aereo vicino a Mospanovo e Grakove. Ci sarebbero stati anche dei bombardamenti a Ruska Lozova, Perepod, Verkhniy Saltiv, Zamulivka, Volobuivka, Milova, Protopopivka, Pytomnyk, Prudyanka e Nortsivka. “Decine di città in altre regioni dell’Ucraina sono state colpite da razzi. Centinaia di imprese sono state distrutte e tra queste ci sono anche industrie complesse e molto pericolose, di chimica e metallurgia”, evidenziava ieri sera in un messaggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Insuccesso a Mazanivka

Le forze russe, riferisce lo Stato maggiore, hanno tentato senza successo di condurre un assalto vicino a Mazanivka. Sono stati respinti e se ne sono andati. Nella direzione di Donetsk, i principali sforzi delle forze russe si concentrano sul consolidamento delle posizioni nell’area di Lysychansk e Verkhnokamenka. Nelle ultime ore “gli attacchi aerei sono proseguiti e combattimenti feroci continuano lungo l’intera linea del fronte nel Donbass: l’epicentro è nelle città della regione di Luhansk”. Così il presidente ucraino Zelensky faceva riferimento ieri ad attacchi missilistici, che “alla sera erano già sei, per un totale di 12 missili, contro le regioni di Mykolaiv e Donetsk”. Un bombardamento russo nella regione di Donetsk ha inoltre causato la morte di 4 civili. Tre adulti e due bambini sono rimasti feriti. Ad affermarlo, secondo quanto riferisce ‘Ukrainska Pravda’, è il capo dell’amministrazione militare regionale di Donetsk Pavlo Kyrylenko su Telegram. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nella regione di Donetsk, sottolinea, sarebbero stati uccisi almeno 554 civili, altri 1.442 sarebbero rimasti feriti. Kyrylenko ha sottolineato che è attualmente impossibile stabilire il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha.

Colpita Zelenodolsk

Le forze russe hanno inoltre colpito Zelenodolsk, nella regione di Dnipropetrovsk. Tre case sono state distrutte ma non ci sarebbero vittime. Lo riferisce il Capo dell’amministrazione statale regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko secondo quanto riporta ‘Ukrainska Pravda’. Ieri le forze russe hanno bombardato i distretti Bashtansky e Nikolaev della regione di Nikolaev, uccidendo una persona. Lo riferisce ‘Ukrainska Pravda’ che cita il capo dell’amministrazione militare regionale di Nikolaev Vitaliy Kim su Telegram. “Questa mattina, a seguito di bombardamenti nel villaggio di Pervomaiske, c’è stato un incendio in un edificio residenziale e garage. Nei distretti di Voznesensky e Pervomaisk, invece, la notte è stata calma”, aggiunge. Intanto, circa 11 immobili sarebbero stati danneggiati a Belgorod, città di confine in Russia, dopo un attacco. Il bilancio delle vittime attualmente sarebbe di almeno 3 morti. Lo riferisce su Telegram è il governatore della regione di Belgorod Vyacheslav Gladkov. I sistemi di difesa aerea russi hanno inoltre abbattuto due droni ucraini Strizh in avvicinamento a Kursk. Non si sono registrate vittime. Lo riferisce il governatore della regione russa di Kursk, Roman Starovoit, sul suo canale Telegram secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa ‘Tass’.