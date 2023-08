Meloni cerca il jolly per le Europee

Dovrà essere una manovra «tangibile». Dagli italiani e dagli elettori, si intende. Giorgia Meloni lo ripete ai suoi da settimane. La coperta per la legge di bilancio è cortissima. E i fondi a disposizione saranno concentrati su poche priorità: aumento dei salari, taglio del cuneo fiscale, rinnovo dei contratti per gli statali. In due parole: buste paga. Tra gli ulivi ei trulli pugliesi la premier ha iniziato a mettere testa ai conti della manovra d’autunno. Su cui si staglia già l’ombra delle elezioni europee del giugno 2024. Anche per questo, nonostante i margini stretti, Meloni non ha ancora rinunciato all’idea di un “jolly” elettorale da inserire tra le pieghe della finanziaria.

L’agenda

Con ordine. In cima al menù della legge di bilancio svetta la questione dei salari. Un vero cruccio per il governo, stretto in una doppia morsa. Da un lato il pressing delle opposizioni, una volta tanto compatte (Renzi a parte), per una legge sul salario minimo. Dall’altro lo sciopero generale minacciato dalla Cgil per ottobre. Di qui la roadmap tracciata dalla premier. Decisa a confermare in manovra il taglio del cuneo fiscale sulle retribuzioni fino a 35mila euro lordi introdotto un anno fa. Costa una decina di miliardi. Farne a meno però è impossibile, ragionano a Palazzo Chigi. In caso contrario a partire dal prossimo gennaio i lavoratori dipendenti troverebbero una brutta sorpresa nel cedolino: tra i 50 ei 108 euro netti in meno. Proroga sia, quindi. Ma l’intenzione è di andare oltre e garantire il rinnovo per il 2024 di altre due misure chiave della riforma fiscale. La detassazione di straordinari e premi di produzione. A quanto ammonterà l’aliquota agevolata? Un’ipotesi è che scenda al 15 per cento, anche se al Mef predicano prudenza: i conti si faranno una volta trovare le risorse. E la caccia ai fondi non è neanche a metà del guado. Nello stesso pacchetto rientra l’impegno di rinnovare per il prossimo anno lo sconto fiscale sui cosiddetti fringe benefit, i benefici aziendali. Il decreto lavoro ha già alzato di molto la soglia di non tassazione: da 258 a 3mila euro. Da mesi però il Mef è al lavoro per provare ad allargare la platea di beneficiari, oggi ristretta a chi ha figli, magari rivedendo a ribasso il tetto.

Limatura in corso

Per Meloni, il “pacchetto dipendenti” è la priorità. Un assist certo, questa almeno è la influenza dell’entourage della premier, per la campagna elettorale con vista su Bruxelles. Chiude il cerchio, ammesso che si trovi la quadra, il rinnovo del contratto degli statali. Il bonus una tantum assicurato nella scorsa manovra scadrà al termine dell’anno. Rinnovati i contratti della scuola, la promessa è di fare altrettanto per gli altri dipendenti pubblici. Ma è una promessa parecchio costosa, potrebbero servire 8 miliardi. Si capisce allora perché, di sponda con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, Meloni ha già raffreddato le aspettative dei partner al governo. La Lega, per dire, dovrà rivedere il vasto programma su pensioni e flat tax: nelle più rosee aspettative si trovano i soldi per rinnovare il pacchetto già inserito nella scorsa manovra. È questo uno scoglio che in verità fa sussultare tutta la maggioranza alla vigilia della ripresa. «Come spieghiamo agli elettori una finanziaria uguale all’anno scorso?», riflette una prima linea di Fratelli d’Italia. Conti alla mano, manca l’effetto sorpresa, il grande annuncio. Non che Meloni vi abbia rinunciato, anzi.

La tentazione

Da mesi la premier ha messo al lavoro un team di tecnici per lavorare alla manovra, a una misura “extra”, sulla scia degli 80 euro di memoria renziana, da spendere alle urne europee. Quale? A Palazzo Chigi le bocche sono cucitissime. Un’opzione è un bonus energia per aiutare le famiglie meno abbienti a pagare le bollette e combattere i rincari. Quale che sia il “jolly” di Meloni, non è escluso che per realizzarlo, ma lo stesso vale per altre promesse elettorali, sia necessario ritoccare le dimensioni del disavanzo nel 2023 e 2024. Europa permettendo, si capisce. Qui sono due le speranze a cui si appiglia il governo dei patrioti. La prima: visti i tempi, è difficile che la riforma del Patto di Stabilità, con la stretta sulle regole di bilancio, prenda vita entro la fine dell’anno. La seconda: «C’è sempre Ursula». Cioè Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea in cerca di un bis con cui Meloni ha stretto un’intesa politica e personale che guarda alle europee. I primi effetti si sono visti: sulla terza e quarta rata del Pnrr italiano “Lady Europa” ha già chiuso un occhio. E chissà che non possa rifarlo per i conti d’autunno.