Meloni chiede sobrietà

Calma e gesso. Sulla «complessa» Manovra che vedrà la luce a breve Giorgia Meloni sente di giocare la vera grande partita di questo suo primo anno da premier. Un senso di responsabilità che, nelle riunioni quotidiane a palazzo Chigi, cerca di trasmettere a tutti spiegando come deve essere chiaro non solo che l’orizzonte per le misure che saranno varate resta quello «della legislatura» (e non delle Europee di giugno) ma anche che bisogna ridurre gli errori commessi. Specie se si tratta di inciampi «banali». E specie se di comunicazione. Un esempio? Le paginate di ricostruzione sulla trattativa per la Legge di Bilancio caricate di perché attesa preparatorie rispetto al vertice di maggioranza che si terrà domani a palazzo Chigi con i capigruppo Salvini e Tajani. Un summit che, nelle intenzioni del premier, sarebbe dovuto rimanere riservato fino all’ultimo (è stato invece anticipato già il 24 agosto scorso da Maurizio Lupi, al Meeting di Rimini). «È un’occasione di normale confronto con i capigruppo per discutere insieme delle priorità» precisano in serata fonti di governo. Una dinamica politica che «dovrebbe essere normale», ma in passato non è stato così «perché c’erano forti tensioni tra le forze politiche che componevano la maggioranza e tra partiti e governo. Ora questo clima non c’è e c’è grande collaborazione tra governo, maggioranza e partiti che la compongono».

Le aspettative

Il tentativo in realtà è doppio. Oltre a rimodulare le aspettative e allentare quindi la pressione sul vertice (intenzione “chiarita” ai diretti interessati con l’invito al vertice, su cui campeggia un apparentemente poco istituzionale «aperitivo a palazzo Chigi»), tra le righe c’è una sorta di richiamo all’ordine per chi in questi giorni ha più volte provato a forzare la mano.

Nel mirino sembrano esserci proprio Salvini e i suoi

Attorno a Meloni non è stato infatti molto apprezzato l’attivismo di alcuni esponenti del Carroccio sia sul decreto Sicurezza che vedrà la luce entro settembre che sul cosiddetto provvedimento Caivano che potrebbe sbarcare già giovedì in cdm. Un gioco al rialzo (dalla castrazione chimica all’abbassamento soglia di impunibilità) che il Carroccio avrebbe in mente di replicare anche sulla Legge di Bilancio. Ed è per questo che da palazzo Chigi arriva la strigliata agli alleati, con l’invito alle forze di maggioranza «a ragionare in termini di legislatura, anche sulla legge di bilancio». Per la premier un punto di rottura rispetto a un passato in cui «tutte le leggi di bilancio» erano concepite «per raccogliere tutto il consenso possibile e nel minor tempo possibile, lasciando sul campo anche macerie economiche e finanziarie». Ogni riferimento al Superbonus e alla campagna elettorale per le elezioni europee di giugno è tutt’altro casuale.