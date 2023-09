Meloni: «Correre!»

«Abbiamo bisogno di correre di più». Ispirata anche dal fatto di trovarsi al Gran premio di Monza, Giorgia Meloni prova a spronare la maggioranza in vista degli impegni di settembre. Ma per quanto riguarda la legge di Bilancio, il richiamo alla velocità non può che andare insieme a quello alla prudenza, come ribadito a Cernobbio dal ministro Giorgetti. La situazione è «complessa da maneggiare», ricorda il presidente del Consiglio, sia per le tensioni che arrivano dall’esterno che per i problemi che si stanno manifestando nel nostro Paese. Tocca al ministro dell’Economia per passarli in rassegna. Partendo dalla crescita, che nel secondo trimestre dell’anno ha fatto segnare nel nostro Paese una vistasa battuta d’arresto: «Il governo pensa di mantenere le previsioni, che ha fatto in sede di Def». Il riferimento è anche alla guerra in Ucraina che «ha già un perdente certo, lo stato dell’economia europea». E dunque per Giorgetti anche su questo aspetto specifico servirà una riflessione comune, che negli auspici italiani dovrebbe portare ad un trattamento diverso, a livello di regole europee, sia delle spese destinate alla transizione energetica sia di quelle direttamente destinate al sostegno a Kiev.

La revisione

Ma mentre procede la discussione sulla revisione del Patto di Stabilità, con la speranza di chiudere entro l’anno, per metà ottobre c’è da fare la legge di Bilancio, prima nella versione schematica da inviare a Bruxelles poi in quella completa che dovrà passare all’esame del Parlamento. «Noi faremo una legge prudente, che tenga conto delle regole fondamentali della finanza pubblica» spiega il ministro. Una legge il cui obiettivo è «limitare le rendite che non possiamo più permetterci e premiare chi lavora e crea nuova ricchezza effettiva soprattutto guardando in prospettiva ai figli». E subito si toglie dalle scarpe quello che più che un sassolino è un macigno, il superbonus: «Per quanto riguarda i 100 miliardi di cui si parla, ricordo che questo governo ne ha pagato 20, ma altri 80 rimangono da pagare, la cena l’hanno già mangiata tutti e noi siamo chiamati a pagare il conto». Un tema che al titolare del Tesoro fa venire «mal di pancia». Perché l’agevolazione edilizia ideata ai tempi del secondo governo Conte ha effetti negativi sui conti pubblici, ingessa la politica economica, non lasciando margine ad altri interventi».

Le banche

Proprio per provare a recuperare un po’ di spazio di manovra – seppur solo per un anno – nel Consiglio dei ministri dell’8 agosto era stata approvata il prelievo straordinario sugli extra-profitti che le banche hanno ottenuto grazie all’aumento dei tassi di interesse . Una tassa che è oggetto di discussione all’interno della stessa maggioranza, con Forza Italia che chiede modifiche per tutelare i piccoli istituti. «Lo Stato ha dato moltissimo al sistema bancario, in termini di garanzie in questi anni, coprendo rischi che in realtà dovevano essere tipici del sistema del credito» osserva a questo proposito Giorgetti; derubricando a «difetto di comunicazione» il varo un po’ burrascoso della misura, che comunque a suo avviso «non è una tassa ingiusta». Ora dunque la strada è quella della revisione ragionata dell’intervento:

La quota

Il ministro replica al partito di Tajani anche sul tema delle privatizzazioni. La cessione della quota del 64 per cento di Mps in possesso del Mef sarà fatta, ma non in tempi immediati. «Risolveremo senza farci dettare i tempi da nessuno e tanto meno dalla fretta per quanto riguarda il sistema bancario» è la risposta, piuttosto secca, a chi vorrebbe bruciare le tappe di questa operazione.