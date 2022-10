Meloni e Berlusconi in disaccordo su tutto: guerra, tasse, garantismo e Mediaset

La partita del centrodestra è tutta aperta ancora perché a sorpresa, dopo il risultato elettorale, il trionfo, i discorsi, si è capito che il centrodestra non è così unito perché ha due componenti che sono lontane l’una dall’altra. Una è una componente di destra destra, statalista e fondamentalmente reazionaria, l’altra è la componente liberale. Sono Berlusconi e la Meloni che si confrontano e si scontrano in modo feroce perché la distanza è molto forte e perché è difficile fare una politica di governo comune.

La giustizia

Sulla giustizia non sono d’accordo, Berlusconi è garantista e liberale Meloni e Salvini no. La Meloni una volta ha anche detto che lei è garantista prima del processo e dopo è giustizialista. Sull’economia, sulle tasse, sulla guerra non sono d’accordo. Il disaccordo è fortissimo, lo scontro duro che c’è stato tra di loro non era una pura formalità. Certo ha raggiunto livelli impensabili quando la Meloni ha detto “io non sono ricattabile” che era come dire “a te ti posso ricattare”. Grosso modo si sa quale è il ricatto, il ricatto è l’eventualità di poter attaccare Mediaset e le aziende di Berlusconi, il governo può o no ostacolarle. La Meloni dice attento che il governo lo faccio lo stesso e se non ci sei ti mazzolo e così lo ha messo in difficoltà.

Ronzulli

E’ stata una giornata di grande difficoltà per Berlusconi, oggi forse le cose si sono un po’ ribaltate. Sembrerebbe che Berlusconi abbia ottenuto per sé il ministero della Giustizia e questo è un grosso risultato perché ci teneva molto. E poi ha imposto la Ronzulli, che è stata ad un certo punto l’oggetto della lite furiosa, come capogruppo di Forza Italia. Il che vuol dire che la Ronzulli parteciperà a tutte le conferenze dei capigruppo, ai consigli di presidenza della Camera. Non è una cosa da niente, è un incarico molto importante che influirà sulla politica del governo.