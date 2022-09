Meloni e il nodo della legge di Bilancio: FdI chiede collaborazione a Draghi

Per la prima volta nella storia repubblicana, la staffetta a Palazzo Chigi – tra il governo Draghi e quello nuovo di Giorgia Meloni – avverrà nel pieno della sessione di bilancio, in una fase economico-finanziaria molto negativa. Ma quali sono i passaggi? Il Colle vuole accelerare i tempi per le consultazioni e l’assegnazione dell’incarico, ma non sarà comunque possibile varare la prossima legge di Stabilità entro il termine del 20 ottobre, visto che la prima seduta del nuovo Parlamento avverrà solo il 13. E per avere un esecutivo nella pienezza della sue funzioni, bisognerà attendere l’elezione dei presidenti delle Camere, la formazione del nuovo gabinetto, nonché la fiducia di deputati e senatori. Quello che sicuramente occorrerà fare subito è un passaggio dei dossier dall’attuale esecutivo a quello nuovo.

Il passaggio di testimone

Nella giornata divisa tra la famiglia e il lavoro per le prossime scadenze dopo la vittoria elettorale, Meloni avrebbe già avuto una telefonata con Mario Draghi, come si è appreso in ambienti parlamentari. La conversazione tra la leader Fdi e l’attuale inquilino di Palazzo Chigi non ha avuto però conferme ufficiali dai diretti interessati, anche se negli stessi ambienti parlamentari si è parlato di un colloquio cordiale nel corso del quale si sarebbero affrontate anche le prossime scadenze che riguardano le materie economiche, a cominciare dalla Nadef, in vista della preparazione della prossima Manovra economica da parte del governo che subentrerà a quello attuale. Sempre l’atro giorno, del resto, il cofondatore di Fratelli d’Italia Guido Crosetto aveva auspicato un’interlocuzione tra i nuovi eletti ed il governo attuale per creare una sinergia in grado di garantire il varo della legge di bilancio in tempi utili. E allora, ecco nuovamente i maligni impugnare la penna: “Alla fine, Meloni e Draghi si siederanno insieme al tavolo per programmare insieme la politica economica dei prossimi mesi. Alla faccia di chi sperava in un cambiamento”.