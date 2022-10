Meloni gela Speranza: ecco la commissione sul Covid

Detto, fatto. O meglio: ogni promessa è debito. Il discorso con cui Giorgia Meloni ha presentato le sue linee programmatiche e “licenziato” il “modello Speranza” per la gestione della pandemia era stato chiaro: “Qualcosa” negli ultimi due anni “non ha funzionato” e quindi non solo “non replicheremo” l’approccio adottato dal Conte II e da Draghi, ma “faremo chiarezza su quanto avvenuto durante la gestione della crisi pandemica”. Tradotto: commissione di inchiesta sul covid. Le parole si sono già tradotte in fatti: tre giorni fa FdI ha già depositato la proposta di legge a prima firma Galeazzo Bignami e già si annusano accordi con un pezzo della minoranza.

La proposta con Renzi che aspetta

Prima di tutto le notizie. La prima – dicevamo – è che Fdi ha formalizzato la proposta, come anche la Lega e Italia Viva. La seconda invece riguarda la tipologia di Commissione: si tratterebbe di una Bicamerale di Camera e Senato. La terza è ancor più succulenta: fonti di Fratelli d’Italia fanno sapere che “non è escluso” che la presidenza dell’eventuale commissione “possa andare a Italia Viva”. Cioè al partito di Matteo Renzi, il quale ieri nel suo discorso sulla fiducia al Senato si è mostrato “morbido” verso Meloni e molto più duro verso il Pd. Partito Democratico che invece si dice “fiero” di avere Roberto Speranza tre le sue fila. “La Commissione d’inchiesta del Covid dovrebbe essere guidata da uno di Fratelli d’Italia non da uno nostro. – ha replicato però l’ex premier – Ho tutto l’interesse ad avere la Commissione ma se devo essere onesto intellettualmente è più giusto che la guidi chi era all’opposizione”. Vedremo.